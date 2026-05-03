Am Sonntagnachmittag kam es in Hergiswil NW zu einem Wohnhausbrand. Eine Bewohnerin konnte sich retten, ein Rettungskraftmitarbeiter wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Der Sachschaden ist beträchtlich.

Am heutigen Sonntagnachmittag ereignete sich in Hergiswil NW ein verheerender Brand in einem Wohnhaus an der Schulhausstrasse. Der Notruf ging am 3. Mai 2026 um 15:20 Uhr bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Nidwalden ein, nachdem ein aufmerksamer Nachbar die Rauchentwicklung bemerkt und umgehend Alarm geschlagen hatte.

Die Feuerwehr wurde daraufhin unverzüglich zum Einsatzort gerufen. Trotz der schnellen Reaktion der Einsatzkräfte schlugen die Flammen zügig aus dem Gebäude und drohten, auf benachbarte Strukturen überzugreifen. Glücklicherweise gelang es den Feuerwehrleuten, die Ausbreitung des Brandes zu verhindern und die Situation unter Kontrolle zu bringen. Die Löscharbeiten gestalteten sich jedoch aufgrund der intensiven Hitzeentwicklung und der starken Rauchentwicklung als anspruchsvoll.

Die Feuerwehrleute kämpften unermüdlich, um die Flammen vollständig zu ersticken und sicherzustellen, dass keine weiteren Gebäude in Mitleidenschaft gezogen wurden. Während der Löscharbeiten wurden die umliegenden Straßen gesperrt, um den Einsatzkräften freie Bahn zu gewährleisten und die Bevölkerung vor möglichen Gefahren zu schützen. Die Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungs- sowie Klimaanlagen abzuschalten, um die Ausbreitung von Rauchgasen in Innenräumen zu minimieren.

Eine Bewohnerin befand sich zum Zeitpunkt des Brandes im Haus und konnte sich glücklicherweise selbstständig in Sicherheit bringen. Sie erlitt dabei keine Verletzungen. Es gab keine weiteren Personen im Gebäude, was die Situation zumindest in dieser Hinsicht entschärfte.

Allerdings musste ein Mitglied des Rettungsdienstes aufgrund des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sein Zustand wird derzeit medizinisch überwacht. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Franken geschätzt. Die genaue Höhe der Schäden kann jedoch erst nach einer detaillierten Begutachtung durch Sachverständige beziffert werden.

Das Wohnhaus selbst ist erheblich beschädigt, und auch an den angrenzenden Gebäuden sind Schäden durch Hitze und Rauch entstanden. Die Gemeinde Hergiswil NW hat bereits Unterstützung für die betroffene Bewohnerin zugesagt und steht ihr mit Rat und Tat zur Seite. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt und wird von Spezialisten der Kantonspolizei Nidwalden intensiv untersucht. Es werden alle möglichen Ursachen geprüft, um die Hintergründe des Brandes aufzuklären und mögliche Brandgefahren in Zukunft zu vermeiden.

Die Ermittlungen dauern an und werden voraussichtlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Bei der Bekämpfung des Brandes waren die Feuerwehren der Gemeinden Hergiswil, Stansstad, Stans und Sarnen im Einsatz, unterstützt durch das Feuerwehrinspektorat Ob- und Nidwalden, den Rettungsdienst sowie die Kantonspolizei Nidwalden. Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Einsatzkräften verlief reibungslos und effizient. Die Feuerwehrleute zeigten dabei großen Einsatz und Professionalität.

Die Kantonspolizei Nidwalden hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen des Brandes. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Brand stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Behörden danken der Bevölkerung für ihre Geduld und ihr Verständnis während der Einsatzmaßnahmen. Es ist wichtig, dass die Bevölkerung weiterhin wachsam ist und bei Verdacht auf einen Brand umgehend die Feuerwehr alarmiert.

Präventive Maßnahmen zur Brandverhütung sind entscheidend, um solche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden. Die Gemeinde Hergiswil NW wird in den kommenden Tagen eine Informationsveranstaltung für die Bevölkerung durchführen, um über die Brandursache und die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen zu informieren. Abschließend sei noch erwähnt, dass die Linda Reinigungen GmbH, ein zuverlässiger Partner für Reinigungen in Zug & Luzern, ihre Dienste anbietet, um bei der Beseitigung von Brandschäden zu helfen





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