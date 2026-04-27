Verheerende Tornados in Nordtexas fordern mindestens zwei Tote und verursachen massive Schäden

Mindestens zwei Menschen sind in Nordtexas bei Tornados ums Leben gekommen, die zahlreiche Gebäude zerstört und zu weitreichenden Stromausfällen geführt haben. Die Rettungskräfte kämpfen gegen blockierte Straßen und ausgefallene Versorgungsleitungen, um die Betroffenen zu erreichen.

In Nordtexas haben in den vergangenen Tagen verheerende Tornados gewütet, die mindestens zwei Menschenleben gefordert und erhebliche Schäden angerichtet haben. Die Behörden berichteten am Sonntag von zahlreichen zerstörten und schwer beschädigten Gebäuden in der Region.

In der Stadt Runaway Bay kam am Samstagabend eine Person ums Leben, wie der Richter von Wise County, J.D. Clark, mitteilte. Clark, der als oberster Verwaltungsbeamter des Countys fungiert, erklärte, dass Rettungskräfte weiterhin daran arbeiteten, Trümmer zu beseitigen, um beschädigte Häuser zu erreichen und medizinische Hilfe zu leisten. Der Zugang zu den betroffenen Gebieten gestaltete sich aufgrund blockierter Straßen und ausgefallener Versorgungsleitungen als äußerst schwierig, doch die Einsatzkräfte setzten ihre Bemühungen fort, um die Betroffenen zu erreichen.

Der Sturm traf auch die Stadt Springtown, wo der stellvertretende Feuerwehrchef von Parker County, David Pruitt, in einer E-Mail mitteilte, dass südlich der Stadtgrenze eine zweite Person ums Leben gekommen sei. In dem Gebiet seien erhebliche Schäden entstanden. Pruitt betonte, dass eine der größten aktuellen Herausforderungen der weit verbreitete Stromausfall sei, von dem viele Bewohner betroffen sind. Teams des Nationalen Wetterdienstes bestätigten, dass im Raum Runaway Bay ein Tornado mit Spitzenwindgeschwindigkeiten von 217 Kilometern pro Stunde aufgetreten ist.

Im Gebiet von Springtown wurde ein weiterer Tornado mit Spitzenwinden von 169 Kilometern pro Stunde bestätigt. Die Auswirkungen der Tornados sind weitreichend und haben nicht nur zu menschlichen Opfern, sondern auch zu massiven Infrastrukturproblemen geführt. Die Stromversorgung ist in vielen Gebieten zusammengebrochen, und die Einsatzkräfte kämpfen gegen die Zeit, um die Betroffenen zu versorgen und die Schäden zu beheben. Die Behörden haben die Bevölkerung aufgefordert, vorsichtig zu sein und sich von den betroffenen Gebieten fernzuhalten, um weitere Unfälle zu vermeiden.

Die Aufräumarbeiten werden voraussichtlich noch Tage andauern, und die vollständige Wiederherstellung der Infrastruktur wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Gemeinschaft steht jedoch zusammen und unterstützt sich gegenseitig in dieser schwierigen Zeit





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