Verfallende Raststätte: Streit um Preis und Verantwortung geht weiter

Die ehemalige Raststätte an der Autobahn ist baufällig. Der Eigentümer und das Astra streiten über den Kaufpreis und die Verantwortung für den Verfall. Bundesrat Rösti hat sich eingeschaltet, aber eine Einigung scheint unwahrscheinlich.

Die ehemalige Raststätte am Autobahn rand, einst ein beliebter Anlaufpunkt für Reisende, befindet sich seit Jahren in einem zunehmend desolaten Zustand. Teile der Ruine sind bereits auf die Autobahn gefallen, was das Bundesamt für Strassen ( Astra ) dazu veranlasste, die Gemeinde Glarus Nord im Rahmen ihrer Aufsichtspflicht zur Überprüfung des Gebäudes aufzufordern.

Eine statische Begutachtung steht noch aus, ist aber für Anfang Mai geplant. Die Ergebnisse dieser Begutachtung werden entscheidend sein, um festzustellen, welche Massnahmen erforderlich sind. Im schlimmsten Fall könnte die Gemeinde den Abriss des Gebäudes anordnen, wobei die Kosten vom Eigentümer, Heinz Peter Moravcik, getragen werden müssten. Die Situation ist komplex und von einem langjährigen Streit zwischen dem Eigentümer und den Behörden, insbesondere dem Astra, geprägt.

Der 85-jährige Heinz Peter Moravcik sieht sich seit Jahren im Konflikt mit dem Astra, der seiner Meinung nach die Verwirklichung seiner Pläne für die Raststätte verhindert und zu ihrem Verfall beigetragen hat. Der Streit eskalierte, als das Astra im Jahr 2017 die Schliessung des Parkplatzes veranlasste, wodurch die Raststätte nur noch zu Fuss erreichbar ist. Moravcik beklagt, dass die Behörden seinen „Lebenstraum“ zerstört hätten und fordert nun, dass das Astra für die entstandene Situation geradestehen soll.

Er wirft dem Astra vor, für die Blockade seiner Pläne verantwortlich zu sein und verlangt eine Entschädigung, die seiner Ansicht nach angemessen ist. Das Astra ist grundsätzlich bereit, das Grundstück zu erwerben, jedoch bestehen erhebliche Differenzen hinsichtlich des Preises. Das Astra bietet maximal 800.000 Franken, den ursprünglichen Kaufpreis, den Moravcik einst für die Raststätte bezahlt hat. Moravcik hingegen fordert 1,3 Millionen Franken.

Diese Diskrepanz stellt ein erhebliches Hindernis für eine Einigung dar. Bundesrat Albert Rösti hat sich nun in den Konflikt eingeschaltet, auf Wunsch von Moravciks Vertretern, die eine direkte Intervention des Bundesrats erhofften, um den Streit schnell beizulegen. Rösti verteidigt jedoch das Angebot des Astra und betont, dass eine Übernahme durch den Bund nur zum Marktwert möglich sei. Er unterstreicht die Verpflichtung des Bundesamtes, haushälterisch mit Steuergeldern umzugehen und eine faire Lösung für alle Beteiligten zu finden.

Moravcik äussert sich enttäuscht über die Reaktion des Bundesrats. Er räumt zwar ein, dass er nachvollziehen kann, dass das Astra die Raststätte nur zum Marktwert kaufen möchte, hält dies aber für keine angemessene Entschädigung. Er beharrt weiterhin auf seiner ursprünglichen Forderung, was eine Einigung unwahrscheinlich macht. Die Zukunft der Raststätte bleibt somit ungewiss, und die Gefahr eines Abrisses, der vom Eigentümer getragen werden müsste, schwebt weiterhin über dem Gebäude.

Die Situation verdeutlicht die Schwierigkeiten, die entstehen können, wenn private Interessen mit öffentlichen Belangen kollidieren und langjährige Streitigkeiten die Suche nach einer Lösung erschweren. Die Gemeinde Glarus Nord steht nun vor der Aufgabe, die Ergebnisse der statischen Begutachtung auszuwerten und eine Entscheidung zu treffen, die sowohl die Sicherheit der Autobahnbenutzer gewährleistet als auch die Interessen aller Beteiligten berücksichtigt





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