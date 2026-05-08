Vereins-Legenden von GC appellieren an Anhänger und kritisieren Besitzer-Verhältnisse

Einige Vereins-Legenden von GC wenden sich mit einem offenen Brief an die Anhänger und kritisieren die Besitzer-Verhältnisse. Sie appellieren an Energie, jede Stimme, jede Unterstützung, die nicht auf dem Platz landet, und warnen vor dem Abstieg, der Wunden hinterlässt, die schwer zu heilen sind.

Unmittelbar vor den letzten Spielen der Saison wenden sich einige Vereins-Legenden von GC mit einem offenen Brief an die Anhänger. Zudem sorgen die Besitzer-Verhältnisse für kritische Stimmen.

Energie, jede Stimme, jede Unterstützung, die nicht auf dem Platz landet, fehlt der Mannschaft. Wir stehen bedingungslos und mit voller Überzeugung hinter den Spielern und dem Staff des Grasshopper Club Zürich. Die Besitzersituation habe natürlich unterschiedliche Meinungen zur Folge. Das ist legitim und Teil einer einer lebendigen Fankultur, schreiben die GC-Legenden im Brief.

Sei seien sich aber auch der "strukturellen und finanziellen Realität" des Vereins bewusst. Eine solche finanzielle Bereitschaft sei keine Selbstverständlichkeit, heisst es weiter.

"Wir sehen in den bestehenden Strukturen – und in der Bereitschaft zum Dialog, die zuletzt öffentlich bekräftigt wurde – eine Grundlage, auf der aufgebaut werden kann. Wir unterstützen diesen Weg.

"Was uns antreibt, ist nicht Naivität. Es ist die nüchterne Überzeugung, dass ein Club, der sich nach innen bekämpft, auf dem Rasen verliert. Ein Abstieg hinterlässt Wunden, die weit schwerer zu heilen sind als offene Fragen zur Eigentümerschaft. Und zum Schluss: "Deshalb unser Appell: Schliessen wir uns zusammen.

Für GC Zürich. Für den Ligaerhalt. Für die Zukunft dieses Clubs". Unterschrieben wurde der Brief neben Ehrenpräsident Sepp Blatt von weiteren Fussball-Grössen.

Diese heissen unter anderem: Raimondo Ponte, Claudio Sulser, Ruedi Elsener, Bigi Meier und Vero Salatic





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

GC Vereins-Legenden Anspruch Struktur Finanz Unterstützung Abstieg Wunden Fankultur Dialog

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SC Freiburg: Julian Schuster führt die Erfolgsgeschichte fortNach der Ära von Christian Streich hat Julian Schuster den SC Freiburg erfolgreich in das Europa League Halbfinale geführt und setzt die positive Entwicklung des Vereins fort.

Read more »

Skandal an Herzklinik: Haben Klinikleiter zu viel Verantwortung?Der Präsident des Vereins der leitenden Spitalärzte spricht über das breite Aufgabenfeld von Klinikleitern.

Read more »

Tierschutzbund Innerschweiz: Verfahren gegen ehemalige PräsidentinWegen Verdachts auf Betrug und Urkundenfälschung ermittelt die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten gegen die Ex-Präsidentin des Vereins. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Read more »

Rinderherde auf nächtlichem Ausflug in Appenzell Ausserrhoden eingefangenEine Herde Rinder ist in Walzenhausen aus dem Stall ausgebrochen und wurde von der Polizei eingefangen. Der Besitzer holte die Tiere mit Traktor und Anhänger ab.

Read more »