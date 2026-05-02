Verein Schweizer Regionalprodukte verabschiedet neue Strategie für nachhaltiges Wachstum

Der Verein Schweizer Regionalprodukte (VSR) hat auf seiner Mitgliederversammlung eine neue Strategie zur Förderung von Regionalprodukten verabschiedet. Ziel ist die Steigerung der Bekanntheit der Dachmarke regio.garantie und die Erhöhung der Wertschöpfung für Landwirtschafts- und Verarbeitungsbetriebe.

Die Mitgliederversammlung des Vereins Schweiz er Regionalprodukte (VSR) hat eine neue Strategie verabschiedet, um den anhaltenden Trend zu Regionalprodukte n weiter zu verstärken und das Absatzpotenzial voll auszuschöpfen.

Vertreter der vier Mitgliedsorganisationen Alpinavera, Das Beste der Region, Culinarium und regio.garantie Romandie sowie Vertreter von Agridea und dem Bundesamt für Landwirtschaft nahmen an der Versammlung teil. Matthias Singer vom Schweizer Bauernverband unterstrich die Bedeutung von Regionalprodukten für die Landwirtschaft. Die neue Strategie konzentriert sich auf die Steigerung der Bekanntheit der Dachmarke regio.garantie in enger Verbindung mit den bestehenden Regionalmarken und die gezielte Förderung der Nachfrage nach diesen Produkten.

Präsident Urs Schneider betonte, dass die aktuelle Situation eine günstige Gelegenheit darstellt, die es zu nutzen gilt, und dass dafür eine zukunftsgerichtete Strategie und optimierte Prozesse innerhalb des Vereins notwendig sind. Die Mitgliederversammlung genehmigte die strategischen Grundlagen einstimmig, womit die Umsetzungsphase nun beginnen kann. Ziel ist es, nationale Kräfte zu bündeln und die Zusammenarbeit mit den Regionalmarken weiter zu intensivieren. Die Vision, Mission und konkreten Unternehmensziele wurden in Zusammenarbeit mit Agridea und den vier überregionalen Mitgliedsorganisationen erarbeitet.

Der VSR verweist darauf, dass bereits etablierte Handelsketten wie Migros mit ihrem Label Aus der Region. Für die Region. , Coop mit Miini Region, Aldi Suisse mit Saveurs Suisses, Dallmayr mit Enjoy Local und Lidl Schweiz mit Klein, aber fein die Richtlinien des VSR für Regionalprodukte nutzen. Auch Manor und Mercanto im B2B-Bereich tragen zur Förderung bei.

Neben diesen Partnerschaften bleibt die Direktvermarktung über Märkte und Dorfläden ein wichtiger Vertriebsweg. Der Verein betont die Bedeutung der 32 Regionalmarken, die maßgeblich zum Erfolg beitragen. Im Jahr 2025 konnte der Umsatz aus zertifizierten Regionalprodukten unter der Marke regio.garantie auf über 2 Milliarden gesteigert werden, was die regionale Wertschöpfung für Landwirtschafts- und Verarbeitungsbetriebe weiter erhöht hat. Diese positive Entwicklung unterstreicht die wachsende Bedeutung von Regionalprodukten für Konsumenten und die Wirtschaft.

Neben den strategischen Entscheidungen gab es auch personelle Veränderungen im Vorstand. Christof Gasser, Co-Geschäftsleiter des Culinariums, wurde als neuer Vertreter in den Vorstand gewählt und löst Urs Bolliger ab. Jasmine Said Bucher (alpinavera), Hansjörg Thalmann (Das Beste der Region) und Francesca Martini (regio.garantie Romandie) bleiben weiterhin im Vorstand. Gabriela Dörig-Eschler leitet die Geschäftsführung.

Die Neuwahl im Vorstand spiegelt den Wunsch nach frischen Impulsen und einer verstärkten Vertretung der verschiedenen Regionalmarken wider. Der VSR sieht sich gut aufgestellt, um die neue Strategie erfolgreich umzusetzen und die Position von Schweizer Regionalprodukten im Markt weiter zu stärken. Die enge Zusammenarbeit mit den Mitgliedsorganisationen, den Handelsketten und den Direktvermarktern wird dabei eine entscheidende Rolle spielen. Der Verein plant, die Bekanntheit der Marke regio.garantie weiter zu steigern und gleichzeitig die Vielfalt und Qualität der Schweizer Regionalprodukte hervorzuheben.

Dies soll durch gezielte Marketingkampagnen, Veranstaltungen und die Unterstützung der Regionalmarken erreicht werden





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