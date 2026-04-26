Verein Pro Sihltal plant Ersatzneubau des Hochwachtturms für 1,1 Millionen Franken

Der Verein Pro Sihltal will den über 45 Jahre alten Hochwachtturm in Langnau am Albis durch einen Neubau ersetzen, da eine Sanierung zu teuer wäre. Die Kosten für das Projekt werden auf 1,1 Millionen Franken geschätzt. Der Verein hofft auf Spenden und arbeitet mit der Berner Fachhochschule an Vorprojekten. Der neue Turm soll die einzigartige Aussicht über den Zürichsee und die Alpen erhalten.

Der Verein Pro Sihltal plant, den Hochwachtturm in Langnau am Albis durch einen Neubau zu ersetzen, da der bestehende Holzturm nach über 45 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat.

Eine Sanierung wäre zu teuer, weshalb der Verein einen komplett neuen Turm errichten möchte. Die Kosten für den Ersatzneubau werden auf etwa 1,1 Millionen Franken geschätzt. Der Hochwachtturm, der 1978 vom Verein Pro Sihltal erbaut wurde, bietet von seiner 30 Meter hohen Aussichtsplattform einen atemberaubenden Blick über den Zürichsee sowie das Alpenpanorama vom Säntis bis zu den Berner Alpen.

Die Generalversammlung des Vereins hat kürzlich grünes Licht für das Projekt gegeben, und nun sollen Studierende der Berner Fachhochschule bis zum Sommer Vorprojekte für den neuen Turm erarbeiten. Die Fachhochschule verfügt in Biel über ein spezialisiertes Departement für Holzbau, das sich mit der Planung befassen wird. Auf Grundlage dieser Vorprojekte wird der Vorstand des Vereins bis Ende des Jahres konkrete Offerten von Umsetzungspartnern einholen. Gleichzeitig bemüht sich der Verein um die Verlängerung des Baurechtsvertrags, der 2028 ausläuft.

Die Spendensammlung für den Neubau soll im nächsten Jahr beginnen, doch wann genau der neue Turm gebaut wird, ist noch unklar. Der Verein hofft auf eine breite Unterstützung durch Spenden, um das ambitionierte Projekt zu finanzieren. Der Hochwachtturm ist nicht nur ein beliebtes Ausflugsziel, sondern auch ein wichtiger Teil der regionalen Identität. Mit dem Neubau soll sichergestellt werden, dass die einzigartige Aussicht und die historische Bedeutung des Turms für kommende Generationen erhalten bleiben.

Die Planung und Umsetzung des Projekts erfordern eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Verein, der Fachhochschule und potenziellen Spendern. Der neue Turm soll nicht nur funktional, sondern auch architektonisch ansprechend gestaltet werden, um weiterhin Besucher anzuziehen und die Region zu bereichern





tagesanzeiger / 🏆 2. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hochwachtturm Langnau Am Albis Pro Sihltal Neubau Spenden

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Der Fall M. – Ein Täter, der die Justiz über Jahrzehnte beschäftigteEin Bericht über den Sexualstraftäter M., der über 30 Jahre hinweg immer wieder Frauen vergewaltigte und aus dem Gefängnis ausbrach. Der Artikel beleuchtet die Entwicklung des Strafrechts im Bereich der Sexualdelikte und die milden Strafen, die M. in den frühen Jahren erhielt.

Read more »

Der 21-Jährige, der wie ein Kind aussiehtDaniil Jandukow, ein 21-jähriger Student, wird aufgrund seiner geringen Körpergrösse von 1,40 Metern oft für einen Primarschüler gehalten. Er erzählt von jahrelangen Therapien und der Akzeptanz seiner besonderen Situation.

Read more »

Der Mann, der die Stars fotografierte: Philip Sharkey und sein «Instant Passport Photo Service»Philip Sharkey, der über Jahrzehnte Passfotos in Londoner Nähe zur US-Botschaft machte, erinnert sich an Begegnungen mit Maurice Gibb, Bianca Jagger, Mick Jagger, Muhammad Ali und vielen anderen Prominenten. Sein neues Buch dokumentiert diese einzigartigen Momente.

Read more »

Zunahme der gemeldeten Rassismus-Fälle insbesondere in der SchuleDie Zahl rassistischer Diskriminierungen ist 2025 um drei Prozent auf 1245 Fälle angestiegen. Dies geht aus dem am Sonntag veröffentlichten Jahresbericht des Beratungsnetzwerks für Rassismusopfer hervor. Die meisten Fälle ereigneten sich im Bildungsbereich.

Read more »

Zunahme der gemeldeten Rassismus-Fälle insbesondere in der SchuleDie Zahl rassistischer Diskriminierungen ist 2025 um drei Prozent auf 1245 Fälle angestiegen. Dies geht aus dem am Sonntag veröffentlichten Jahresbericht des Beratungsnetzwerks für Rassismusopfer hervor. Die meisten Fälle ereigneten sich im Bildungsbereich.

Read more »

Im Live-Ticker: Der FCSG bei YB in der Super LeagueNach dem Cup-Halbfinal ist vor der Meisterschaft ist vor dem Cupfinal: Ab 16.30 Uhr trifft der FC St.Gallen auswärts auf die Berner Young Boys. Gelingt es den Espen, den Wankdorf-Coup vom vergangenen Herbst zu wiederholen? Unser Liveticker.

Read more »