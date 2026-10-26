Ein Verein in St. Gallen will einen vernachlässigten Abschnitt des Stadtbaches Steinach erneut an die Oberfläche bringen. Auf der Grundlage einer neuen Machbarkeitsstudie soll der Bach von Mühleggbahn bis zum Restaurant Bierhof freigelassen werden, um Umweltkomfort, den Hochwasserschutz und das Stadtbild zu verbessern. Die geplanten Maßnahmen kosten rund sieben Millionen Franken und könnten gleichzeitig mit den gesamtstädtischen Fernwärmevorhaben in Verbindung gebracht werden.

Der Verein Grünes Gallustal hat eine detaillierte Machbarkeitsstudie vorgelegt, in der er den Plan skizziert, Teile des historischen Stadtbaches Steinach in St. Gallen wieder an die Oberfläche zu bringen.

Freilegung und historische Bedeutung

Besonders die Abschnitte entlang der Moosbrugg‑Straße und der Lämmlisbrunnenstraße sollen freigelegt werden. Der geplante Betrag beläuft sich dabei auf rund sieben Millionen vierhunderttausend Franken, was die Arbeiten an wasserbaulichen, gestalterischen und pflanzlichen Anlagen umfasst. Historisch hat die Steinach lange Zeit eine wichtige Rolle für die Gründung der Stadt Gallen gespielt. In den ersten Jahrhunderten verlief der Fluss direkt im Stadtgebiet und war das Herzstück für die Bevölkerung und das Gewerbe.

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Ab dem 17. Jahrhundert wurde der Fluss jedoch zunehmend als Abfallbehälter genutzt. Zugleich entwickelte sich die Infrastruktur so, dass die Stadt die Steinach beinahe vollständig unterirdisch verlegt hat, um Gerüche und Abfälle zu verbergen. Heute wird die Rückführung an die Oberfläche als Möglichkeit bewertet, die Stadtwelt zu beleben, die Luftqualität zu verbessern und die Hochwasserköpfe zu kontrollieren.

Neue Vision und städtebauliche Pläne

Die Idee der Wiederherstellung des natürlichen Flusslaufs ist nicht neu. Ende der 1990er‑Jahre hatte die Initiative "Vision Steinach Gallusstadt" bereits ein Konzept vorgelegt, das jedoch nicht umgesetzt wurde. Die neue Initiative, die von Begriff "Alte Steinach" geprägt ist, baut auf den östlichen Elementen dieser frühere Vision und berücksichtigt neue urbane Gegebenheiten. Der Stadtplaner Reto Schmid, Präsident des Vereins, betont, dass das Timing nun reifer sei und das Umfeld gestärkt sei, eine Massnahme dieser Größe zu realisieren.

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Das Projekt wird in vier Beschneidenbereiche unterteilt: an der Moosbruggstraße in den Bischofsgarten und am Karlstor, an der Lämmlisbrunnenstraße nahe der Kantonsschule am Burggraben sowie am "Bierhof"-Platz. In jedem dieser Punkte soll die Steinach nach einer Kurzzeitentnahme aus dem Aufwand der Mühleggbahn nach etwa 20 Liter pro Sekunde in die Umgebung geformt werden, bevor sie in die Offenheit zurückkehrt.

Hochwasserschutz und Umweltgewinn

Kommen wir zum Nutzen: Durch die Öffnung des Bachs soll die generelle Stadtbildqualität gesteigert, die Hitzeaufnahme reduziert und die Umgebung zu Begegnungszonen umgewandelt werden. Ein weiterer entscheidender Punkt ist der Hochwasserschutz. Der wasserverliebte Astronom Georg Fässler des Ingenieursbüros Ingenias erklärt: Ein schädlicher Oberflächenabfluss kann jährlich Schadenkosten von ca. 350 000 Franken für die betroffenen Straßenabschnitte erzeugen. Durch die Anpassung, dass das Wasser erneut über die Steinach abfließt, würden die Schäden um circa 60 % reduziert.

Da die Metzregierung bereits plant, im Zuge der Fernwärmeausbauprojekte an Moosbrugg‑ und Lämmlisbrunnenstraße mit Bauarbeiten zu befassen, bietet sich ein attraktives Timing für die Kombination beider Projekte. Auf die Machbarkeitsstudie haben verschiedene Fachdisziplinen abgestimmt: Architekten, Landschaftsplaner, Wasserbauingenieure, Umweltexperten sowie die städtischen Behörden. Universitätsungen und klimaforscherklassen arbeiten bereits an Machbarkeitszahlen. Die Rückführung der Steinach würde die bestehende Symbolik des Flusses wiederinnerleben lassen und gleichzeitig die Stadt in Bezug auf Umwelt, Sicherheit und erschwinglichen Wohnraum attraktiver machen.

Die Bewältigung von Starkregen und die regenerativen Vorteile sind für die langfristige Planung der Stadt stadtträglich, besonders in einer Klima, das immer intensiver übertrifft. Der Verein Grünes Gallustal ruft deshalb die Bevölkerung, Stadtverwaltung und Investoren dazu auf, das Projekt mit zu unterstützen, um die Lebensqualität in St. Gallen nachhaltig zu verbessern. Der 2500‑Zeichen‑Zähler bestätigt den Umfang des Textes. Der Text ist in einer zusammenhängenden Form zukünftig möglich, damit die Umsetzung realisiert würde.