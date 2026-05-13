Ein lettischer Mann, der in U-in in der Justizanstalt Eisenstadt sitzt, sei bereits vor seiner Festnahme in Savoyardeals sprostowania eines Grundstücks gekommen, indem er seine Gehaltsbestätigungen verfälscht und bei der slowakischen Bank Kredite verschlichen habe.

Der Verdächtige im Fall des Erpressungsversuchs gegen den deutschen Babykosthersteller Hipp soll in der Vergangenheit Gehaltsbestätigungen gefälscht haben, um Kredite zu erhalten, was durch einen "Krone"-Bericht bekannt geworden ist.

Ein Anwalt des Verdächtigen bestätigte auf APA-Anfrage, dass sein Mandant "mit nicht ganz integeren Mitteln" bessere Konditionen bei der Bank erhalten habe. Bei dem in U-in der Justizanstalt Eisenstadt sitzenden Verdächtigen handelt es sich um einen früheren Hipp-Mitarbeiter, dessen Dienstverhältnis einvernehmlich aufgelöst worden sein soll. Der Zeitungsbericht vom Mittwoch, der sich auf Auswertungen seines ehemaligen Dienstcomputers bezieht, soll Belege fürgespiele, um sich Kredite bei einer slowakischen Bank zu verschlingen, was er auch zum Erstanden eines Grundstücks in Salzburg führte.

Das Drohschreiben an Hipp sei eine Stunde vor seinem Entlassungsgespräch verschickt worden. Mit dem Geld habe er "etwa einen Meter Rechtschreibfehler" gemacht, meinte sein Anwalt. Mit seinem eigentlichen Gehalt hätte er die Kredite auch sowieso bekommen, erklärte der Anwalt. Der Anwalt zeigte sich zudem weiterhin von der Unschuldsvermutung seines Mandanten überzeugt, da es "bis jetzt" keine Belege für einen Betrug gebe.

Bei dem bei der Hausdurchsuchung gefundenem Rattengift handle es sich um ein anderes als jenes, das im Hipp-Glas gefunden worden war, wie Arbacher-Stöger. Der Verdächtige sitzt seit etwas über einer Woche in Untersuchungshaft, und die Haftprüfung findet nach 14 Tagen an dem kommenden Dienstag statt. Der Staatsanwalt Eisenstadt gab es am Mittwoch keine neuen Informationen. Ermittlungen werden derzeit wegen versuchter schwerer Erpressung, vorsitzer Gemeingefährdung und versuchter absichtslicher Körperverletzung aufgestellt.

Das im österreichischen Bundesland Burgenland sichergestellte Hipp-Glas enthielt 15 Mikrogramm Rattengift. Laut einem Gutachten wäre der Verzehr nicht lebensgefährlich gewesen. Die Dosis war aber hoch genug, um gesundheitliche Auswirkungen zu verursachen





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