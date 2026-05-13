Verdächtiger im Fall des Erpressungsversuchs gegen Hipp soll Gehaltsbestätigungen gefälscht haben

Ein lettischer Mann, der in U-in in der Justizanstalt Eisenstadt sitzt, sei bereits vor seiner Festnahme in Savoyardeals sprostowania eines Grundstücks gekommen, indem er seine Gehaltsbestätigungen verfälscht und bei der slowakischen Bank Kredite verschlichen habe.
Der Verdächtige im Fall des Erpressungsversuchs gegen den deutschen Babykosthersteller Hipp soll in der Vergangenheit Gehaltsbestätigungen gefälscht haben, um Kredite zu erhalten, was durch einen "Krone"-Bericht bekannt geworden ist.
Das im österreichischen Bundesland Burgenland sichergestellte Hipp-Glas enthielt 15 Mikrogramm Rattengift. Laut einem Gutachten wäre der Verzehr nicht lebensgefährlich gewesen. Die Dosis war aber hoch genug, um gesundheitliche Auswirkungen zu verursachen
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