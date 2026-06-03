Verbotene Energydrinks mit illegalem Koffeingehalt in Schweizer Shops gefunden

Ein Recherche-Team hat verbotene Energydrinks in Schweizer Onlineshops und Läden gefunden. 10 Produkte überschreiten den gesetzlichen Koffein-Wert teils massiv. Mehrere Energydrinks der Marken Snowman, Monster, Playboy Energy und Ghost überschreiten den in der Schweiz geltenden Grenzwert von 160 mg Koffein. - Screenshot/SRF«SRF Investigativ» fand Energydrinks mit illegalem Koffeinghalt in Schweizer Shops.Ein Energydrink enthielt über 338 mg Koffein – mehr als doppelt so viel wie erlaubt. Bunte Dosen, exotische Geschmacksrichtungen, aggressive Social-Media-Werbung: Energydrinks sind aus dem Schweizer Detailhandel kaum wegzudenken. Laut Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit wurden letztes Jahr über 27 Energydrinks in Schaffhausen, Zürich, Burgdorf, Lyssach und in Schweizer Onlineshops und schickte sie in ein Labor. Nur 17 dieser Produkte entsprachen der gesetzlichen Vorgabe – zehn Produkte lagen teilweise stark darüber.

Ein Recherche-Team hat verbotene Energydrinks in Schweiz er Onlineshops und Läden gefunden. 10 Produkte überschreiten den gesetzlichen Koffein -Wert teils massiv. Mehrere Energydrinks der Marken Snowman, Monster, Playboy Energy und Ghost überschreiten den in der Schweiz geltenden Grenzwert von 160 mg Koffein .

- Screenshot/SRF«SRF Investigativ» fand Energydrinks mit illegalem Koffeinghalt in Schweizer Shops. Ein Energydrink enthielt über 338 mg Koffein – mehr als doppelt so viel wie erlaubt. Bunte Dosen, exotische Geschmacksrichtungen, aggressive Social-Media-Werbung: Energydrinks sind aus dem Schweizer Detailhandel kaum wegzudenken. Laut Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit wurden letztes Jahr über 27 Energydrinks in Schaffhausen, Zürich, Burgdorf, Lyssach und in Schweizer Onlineshops und schickte sie in ein Labor.

Nur 17 dieser Produkte entsprachen der gesetzlichen Vorgabe – zehn Produkte lagen teilweise stark darüber. In der Schweiz darf ein halber Liter Energydrink maximal 160 Milligramm Koffein enthalten – das entspricht einer Tagesdosis gemäss Lebensmittelrecht. Zehn Produkte deklarierten bereits auf der Dose einen zu hohen Koffeingehalt zwischen 180 und 300 Milligramm – die Laboranalyse bestätigte die Überschreitung. Reporterinnen und Reporter von «SRF Investigativ» kauften in Schaffhausen, Zürich, Burgdorf und Lyssach sowie in Schweizer Onlineshops Energydrinks aus aller Welt.

Im Fokus standen Getränke mit zu hoch deklariertem Koffeingehalt, Dosen mit ausschliesslich fremdsprachlicher Beschriftung sowie Produkte mit zusätzlichem Koffein aus Kaffee oder Guarana. Bei Schweizer Grossverteilern wurden keine Drinks mit zu viel Koffein gefunden – die Überschreitungen stammten ausschliesslich aus Onlineshops und dem spezialisierten Importhandel. Besonders auffällig: Der «Monster Energy Killer Brew Loca Moca». Die Dose deklariert 300 Milligramm Koffein – das Labor mass über 338 Milligramm.

Laut Pichonnaz verstösst das zusätzlich gegen das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Der Verkäufer, die Drink-Energy GmbH, entfernte die Produkte umgehend aus dem Sortiment und schrieb seiner Kundschaft, der Konsum könne gesundheitliche Risiken verursachen. Der «Monster Energy Killer Brew Loca Moca» enthielt im Labor über 338 mg Koffein – fast doppelt so viel wie in der Schweiz erlaubt ist. Laut dem Hersteller ist der Drink nicht für den Schweizer Markt hergestellt worden.

- Screenshot/XDer Onlineshop Fastandgo zog die beanstandeten «Monster»-Produkte ebenfalls zurück. Der Süsswarenladen Bestsweets in Schaffhausen hingegen verkaufte die betroffenen Drinks bis zum Erscheinen des Artikels weiterhin. Teil der Energydrink-Konsumenten dar. Benjamin Roduit forderte in der letzten Wintersession per Motion ein Mindestalter von 16 Jahren.

Als Schulleiter beobachte er den steigenden Konsum mit Sorge sagt er gegenüber «Zwei Hersteller erklären, ihre Produkte hätten in der Schweiz nie in den Verkauf gelangen dürfen. Color Brands Europe BV schreibt auf Anfrage von «SRF Investigativ», der «Playboy Lovely Melons» sei für den US-Markt vorgesehen. Ghost Beverages LLC teilt mit, ihr «Ghost Energy Blue Raspberry Sour Patch Kids Zero» sei ohne ihr Wissen und Einverständnis importiert worden.

Monster Energy erklärt, der «Killer Brew Loca Moca» sei nicht für den Schweizer Markt produziert und offenbar von nicht autorisierten Händlern eingeführt worden. Den gemessenen Koffeingehalt könne man nicht nachvollziehen; das Produkt entspreche den rechtlichen Vorgaben. Die Produzentin der «Snowman»-Energydrinks reagierte auf mehrere Anfragen nicht. Die Zuständigkeit für die Kontrolle liegt bei Bund und Kantonen.

Primär in der Pflicht seien jedoch die Importeure und Händler, schreibt Alda Breitenmoser, Präsidentin des Verbands der Kantonschemiker Schweiz





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