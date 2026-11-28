In der afghanischen Provinz Balch dürfen Frauen keine Namen mehr in Dokumenten nutzen. Behörden schreiben Bibi vor, was Experten als Entmenschlichung und medizinisches Risiko warnen.

In der nördlichen afghanischen Provinz Balch gilt seit Mai eine strikte Anordnung, die Frauen systematisch ihrer individuellen Identität beraubt. Die lokalen Behörden haben verfügt, dass in allen medizinischen und amtlichen Dokumenten anstelle von Eigennamen ausschließlich das Wort " Bibi" verwendet werden darf. Diese massgebliche Einschränkung betrifft nicht nur offizielle Papiere, sondern erstreckt sich explizit auf ärztliche Rezepte, Krankenakten und die Kommunikation von Behördenmitarbeitern.

Sprachliche Entmenschlichung und historische Tradition

Die Bezeichnung "Bibi" hat in den Landessprachen Afghanistans traditionell eine positive Konnotation und bedeutet so viel wie "Grossmutter" oder "ältere Frau". Ursprünglich diente der Begriff als respektvolle Anrede und als fest verankerte Form der Höflichkeit gegenüber weiblichen Personen. Durch die nun getroffene Verpflichtung zur ausschliesslichen Nutzung dieses Begriffs in offiziellen Kontexten verschiebt sich die Bedeutung jedoch grundlegend. Kritiker und Aktivistinnen sehen in der Massnahme keine Ehrerbietung, sondern eine gezielte Herabwürdigung, die Frauen auf eine anonyme Funktion reduziert und ihre persönliche Würde missachtet.

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Medizinische Risiken und Verwechslungsgefahr

Neben den ethischen und gesellschaftlichen Bedenken bestehen konkrete, lebensbedrohliche Gefahren für das Gesundheitssystem in der Provinz. Da auf allen Rezepten und in den medizinischen Unterlagen nun der identische Begriff "Bibi" steht, steigt das Risiko für fatale Verwechslungen bei Diagnosen und der Verschreibung von Medikamenten dramatisch an. Expertinnen warnen, dass die Unmöglichkeit, Patientinnen eindeutig zu identifizieren, die Qualität der medizinischen Versorgung erheblich beeinträchtigt und im Notfall zu schwerwiegenden Fehlbehandlungen führen kann, selbst wenn Ärzte Patienten eigentlich behandeln sollten.

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Kritik von Aktivistinnen und internationale Wahrnehmung

Lalah Osmany, eine in Deutschland lebende afghanische Aktivistin, bezeichnet den Prozess in Balch als systematischen Schritt zur Entmenschlichung der weiblichen Bevölkerung. Laut ihrer Aussage ist der erste und entscheidende Schritt zur Entwürdigung eines Menschen der Entzug seines Namens. Osmany kritisiert scharf, dass Frauen in diesem Kontext zunehmend mit abwertenden und tierischen Bezeichnungen wie "Ziege" oder "Kuh" gleichgesetzt werden. Diese Sichtweise wird auch von internationalen Medien wie "El País" und "Le Temps" aufgegriffen, die die Massnahmen als Teil einer breiteren Unterdrückungsstrategie einordnen.

Fürchten landesweite Ausweitung der Verbote

Zubaida Akbar von der Frauenrechtsorganisation Femena äussert die Sorge, dass die restriktiven Regeln in Balch nur ein Vorbote sind. Aktivistinnen befürchten eine baldige landesweite Ausweitung der "Bibi"-Verpflichtung auf die gesamte afghanische Gesellschaft. Historisch gesehen folgten auf lokale Verbote in der Vergangenheit oft allgemeine Anordnungen, die dann flächendeckend galten. Die aktuelle Entwicklung in der nördlichen Provinz wird daher mit grosser Besorgnis verfolgt, da sie auf eine strukturelle und permanente Marginalisierung der Frauen hindeutet, die über lokale Massnahmen hinausgeht.