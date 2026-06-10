Veranstaltungshighlights vom 11. bis 14. Juni: Von Bildungspodium bis Kunstausstellung

Von einer Debatte über die Zukunft der Volksschule über Benefizkonzerte und sportliche Herausforderungen bis hin zu Theater, Laufevents und musikalischen Jubiläen: Die Region Zürichsee bietet vom 11. bis 14. Juni ein vielfältiges Programm. Kunstausstellungen, Gartentage und Gospelkonzerte runden die Veranstaltungswoche ab.

Das öffentliche Bildungspodium der Schulpflege Oberrieden widmet sich der zentralen Frage, wie die Volksschule den Anforderungen einer dynamischen Gesellschaft gerecht werden kann. Fachleute aus Bildung, Politik und Schulwesen debattieren über Heterogenität, neurodivergente Kinder, Chancengerechtigkeit und die zukünftig benötigten Kompetenzen junger Menschen.

Die Veranstaltung richtet sich an eine breite Öffentlichkeit und zielt auf einen konstruktiven Dialog über die Weiterentwicklung des Bildungssystems. Ein Benefizkonzert in Herrliberg unterstützt das chilenische Hilfswerk Fundación Cristo Vive der Schwester Karoline Mayer, das seit über vierzig Jahren von der Zürichsee-Region aus begleitet wird. Der Herrliberger Organist Alberto Gaspardo tritt auf, um Spenden für das Gesundheitszentrum und die Berufslehrgänge in Santiago de Chile zu sammeln.

Die Swiss-Ski Summer Challenge tourt am Wochenende durch den Skiclub Meilen und Egg, wo Viererteams der Jahrgänge 2011 bis 2019 auf verschiedenen Parcours wie Power, Obstacle, Speed und Endurance gegeneinander antreten. Die besten Teams qualifizieren sich für das Saisonfinale in Herisau. In Horgen zeigt der Theaterverein T-Nünzg die Gaunerkomödie "Tigerfalle" von Hans Gmür. Die Aufführungen in der Festhütte Käpfnach thematisieren Kunstfälschung, Betrug und Identitätsverwirrung in einem temporeichen und witzigen Ensemble.

Der 41. Zumiker Lauf ist Teil des Züri Laufcups und bietet sowohl ambitionierten Läufern als auch Familien und Einsteigern eine hügelige Strecke über 12,2 Kilometer sowie eine kürzere 6,1-Kilometer-Variante. Neu starten die langen Läufe am Vormittag, gefolgt von Kinderläufen am Nachmittag. Die Musikschule Küsnacht veranstaltet ein Kammermusikkonzert mit Streichquartetten und einem Panflöten-Cello-Ensemble im C.-G.-Jung-Haus.

Zusätzlich musiziert ein Saxophonensemble unter der Leitung von Christian Hertel. Die Musikschule Wädenswil-Richterswil feiert ihr 50-jähriges Bestehen mit einem Open-Air-Fest, bei dem etwa 230 Lernende in zehn Kurzkonzerten ein breites Repertoire von Klassik bis Rock präsentieren. Ein Markt mit Mitmachaktionen und die Uraufführung des Jubiläumssongs mit großem Ensemble bilden den Höhepunkt. Der Naturgarten der Anna-Zemp-Stiftung in Männedorf öffnet am Sonntag seine Türen für den Tag der offenen Gärten.

Besucher erhalten Inspiration für naturnahe Gartengestaltung und Einblicke in das Bioterra-Pionierprojekt Kleinraum-Garten, begleitet von einem gemeinsamen Mittagessen. Der Gospelchor Stäfa unternimmt unter der Leitung von Jean J. Knutti eine Sommerkonzertreise mit dem Programm "Summer Lovin", das Pop-, Musical- und Gospelstücke zum Mitsingen und Zuhören bietet. In Rüschlikon präsentiert die Ausstellung "Zeitgenossen: Ferdinand Gehr trifft Werner Weber" im Brahmshaus Werke zweier Schweizer Künstler im Dialog.

Die Schau umfasst Stillleben, Blumen- und Landschaftsbilder und wird durch Führungen, Exkursionen zu Gehr-Orten und einen Jubiläumsvortrag ergänzt





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