Die Venus ist derzeit besonders hell am Abendhimmel sichtbar. Gleichzeitig bietet die aktuelle Mondphase günstige Bedingungen für die Aussaat und das Pflanzen im Garten, insbesondere für Blattsalate und Wurzelgemüse.

Venus erstrahlt hell am Abendhimmel, besonders gut sichtbar über Chile, aber auch von uns aus lohnt sich ein Blick nach Westen. Die Venus steigt in den kommenden Wochen immer höher und wird bereits Anfang Mai bei Sonnenuntergang in einer Höhe von 22 Grad über dem Horizont zu finden sein.

Mitte Mai erreicht sie sogar eine Höhe von 24,5 Grad, wodurch sie auch nach dem Ende der Dämmerung noch deutlich sichtbar ist. Diese Position ermöglicht es, die Venus inmitten eines Kreises von Sternen zu beobachten, einschließlich schwächer leuchtender Sterne, was ein seltenes und beeindruckendes Schauspiel darstellt. Die Konstellation der Venus in den nächsten Wochen verspricht besondere Beobachtungen. In den ersten Tagen des Mai zieht Venus in unmittelbarer Nähe an Aldebaran, dem hellsten Stern des Sternbildes Stier, vorbei.

Diese interessante Himmelserscheinung erinnert uns daran, dass Liebe nicht nur eine Frage der Gefühle ist, sondern auch des Willens – ein Gedanke, der durch das Tierkreisbild des Stiers symbolisiert wird. Der Schriftsteller Erich Kästner brachte es treffend auf den Punkt: „Nichts Gutes, außer man tut es.

“ Neben der Venusbeobachtung fiel der 1. Mai auch mit einem Vollmond zusammen, was bedeutet, dass die Mondsichel nun schmaler wird. Es ist wichtig zu beachten, dass die Mondphasen weniger Einfluss auf das Pflanzenwachstum haben als die Mondstellungen, insbesondere die Zeit, in der der Mond obsi- (aufsteigend) oder nidsigend (absteigend) ist. Der absteigende Mond ist nicht mit dem abnehmenden Mond zu verwechseln, den wir visuell am Himmel wahrnehmen.

Das Gleiche gilt für den aufsteigenden Mond. Die Begriffe obsi- und nidsigend beziehen sich auf die Position des Mondes in Bezug zum Himmelsäquator und haben direkte Auswirkungen auf die Gartenarbeit. Die aktuelle Mondphase, nidsigend seit dem 21. April und bis zum Mittag des 5.

Mai, ist besonders günstig für die Aussaat und das Pflanzen von Wurzelgemüse. Innerhalb dieser Periode gibt es vom 3. bis 5. Mai sogenannte Blatttage, an denen Pflanzen mit essbaren Blättern, wie Salate und verschiedene Kohlarten (Kohlrabi, Blumenkohl), ideal gepflanzt werden können. Blattsalat kann nun direkt ausgesät werden, während Kopfsalat ausgepflanzt werden kann.

Kopfsalat ist bekannt für seine geringen Standortansprüche, profitiert aber von ausreichend Sonnenlicht. Ein tiefgründiger, humusreicher Boden ist zwar vorteilhaft, da Kopfsalat eine lange Pfahlwurzel entwickelt, aber nicht zwingend erforderlich. Aufgrund seiner Anpassungsfähigkeit ist Kopfsalat ein guter Lückenfüller im Beet und ein wertvoller Partner in Mischkulturen. Bohnen, Gurken, Karotten, Tomaten, Kohlgemüse und Erdbeeren sind gute Nachbarn für Kopfsalat, während Sellerie vermieden werden sollte.

Die Kombination verschiedener Pflanzenarten im Beet fördert nicht nur die Gesundheit der Pflanzen, sondern kann auch Schädlinge abwehren und den Ertrag steigern. Die Beobachtung des Himmels und die Berücksichtigung der Mondphasen bieten somit eine harmonische Verbindung zwischen Astronomie, Natur und Gartenarbeit





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