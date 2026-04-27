Veloverkehr: Autos sind Hauptrisiko bei Unfällen – Kantone unter Druck

Neue Zahlen zeigen, dass Autos in drei Viertel der Velounfälle mit Verletzten die Schuld tragen. Der Bund fordert schnellere Fortschritte beim Bau sicherer Velowegnetze und die Einführung von Tempo 30.

Neue Zahlen verdeutlichen die erhöhte Gefährdung von Radfahrern im Schweizer Strassenverkehr, insbesondere in Situationen, in denen Autos involviert sind. Eine umfassende Analyse von Velo unfälle n mit Verletzten zeigt, dass Radfahrer selbst in den meisten Fällen die Ursache sind – häufig durch Unaufmerksamkeit, unangepasste Geschwindigkeit oder Stürze.

Obwohl das Missachten von roten Ampeln vorkommt, führt dieses Verhalten laut der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) selten zu schweren Verletzungen. Die Situation ändert sich jedoch dramatisch, sobald ein Auto in einen Unfall mit einem Velo verwickelt ist. In drei Viertel dieser Fälle tragen die Autofahrer die Schuld. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, die Sicherheit von Radfahrern im Umgang mit motorisiertem Verkehr deutlich zu erhöhen.

Der Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) betont die höchste Priorität der Vermeidung solcher Kollisionen. Radfahrer können ihrerseits ebenfalls zur Verbesserung der Sicherheit beitragen, beispielsweise durch das Tragen reflektierender Kleidung oder das Fahren in der Fahrbahnmitte in Kreisverkehren. Dennoch sind diese individuellen Massnahmen nicht ausreichend, um das Problem grundlegend zu lösen.

Lucien Combaz, Sprecher der BFU, betont gegenüber dem Westschweizer Radio und Fernsehen (RTS) die Bedeutung umfassenderer Massnahmen: «Zunächst benötigen wir sichere und gut verständliche Infrastrukturen, die Verkehrsströme dort trennen, wo viel Verkehr herrscht oder grosse Geschwindigkeitsunterschiede bestehen – also durch den Bau dedizierter Velowege. » Darüber hinaus ist die Reduktion der Geschwindigkeit innerorts ein entscheidender Faktor, insbesondere die Einführung von Tempo 30 in Bereichen, in denen die Sicherheit gefährdet ist.

Diese Massnahmen sind jedoch nicht immer einfach umzusetzen, insbesondere Tempo 30, das trotz seiner Kosteneffizienz oft auf politischen Widerstand stösst. Marjorie de Chastonay, die Genfer Verkehrsdepartementleiterin und Grünen-Politikerin, betont die Notwendigkeit einer klaren Trennung der Verkehrsströme: «Wir müssen Situationen verbessern, die für Radfahrer extrem gefährlich sind – oft aufgrund von Tramgleisen, aber auch aufgrund des dichten Verkehrs in der Stadt Genf. » Die Umsetzung dieser Verbesserungen schreitet zwar voran, doch es besteht weiterhin erheblicher Handlungsbedarf.

Viele Gemeinden, darunter Genf, haben bereits Massnahmen ergriffen, um besonders gefährliche Stellen sicherer zu gestalten. Dennoch bleibt die Verbesserung der Infrastruktur und die Anpassung der Verkehrsführung eine ständige Herausforderung. Vor fast acht Jahren hat das Schweizer Stimmvolk den Bundesbeschluss über die Velowege deutlich angenommen, wodurch der Veloverkehr in der Bundesverfassung verankert wurde. Der Bund hat sich das Ziel gesetzt, die mit dem Velo zurückgelegten Kilometer bis 2035 zu verdoppeln.

Gemäss Gesetz haben die Kantone bis Ende 2027 Zeit, sichere Velowegnetze zu planen und bis 2042 umzusetzen. Die Einhaltung dieser Fristen und die konsequente Umsetzung der geplanten Massnahmen sind entscheidend, um die Sicherheit von Radfahrern nachhaltig zu verbessern und das Ziel einer fahrradfreundlichen Schweiz zu erreichen. Die Diskussion über die optimale Gestaltung des Strassenverkehrs und die Priorisierung der verschiedenen Verkehrsteilnehmer bleibt jedoch weiterhin relevant und erfordert eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit den bestehenden Herausforderungen und potenziellen Lösungsansätzen.

Die Förderung des Veloverkehrs ist nicht nur eine Frage der Sicherheit, sondern auch des Umweltschutzes und der Förderung eines gesunden Lebensstils





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