Velofahrer bei Unfällen in Salez, Altstätten und Oberuzwil schwer verletzt

In der Schweiz haben sich mehrere Velofahrer bei Unfällen teils schwer verletzt. Die Unfallursache ist in einigen Fällen noch unklar.

Die Schweizer Bevölkerung hat am Sonntag mehrere Unfälle mit Velofahrer n erlebt. In Salez kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Velo, bei dem der 20-jährige Velofahrer schwer verletzt wurde.

In Altstätten kam es zu einer Kollision zwischen einem Velo und einem Motorrad, bei der der 46-jährige Velofahrer schwer verletzt wurde. Die Staatsanwaltschaft hat bei ihm eine Blut- und Urinprobe angeordnet. In Oberuzwil ist ein Velofahrer am Sonntagabend auf der Wilerstrasse verunfallt und schwer verletzt worden. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar, aber es wird vermutet, dass der 45-jährige Mann mit seinem E-Bike gegen eine Leitplanke geprallt und gestürzt war





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