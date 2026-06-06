Velodiebstähle führen zu Versicherungskündigungen - Politikerin fordert sichere Abstellplätze

Mehrere Velodiebstähle in kurzer Zeit haben der Basler Grossrätin Anina Ineichen den Verlust ihrer Hausratversicherung eingebrockt. Ein Fall, der auf ein systemisches Problem hinweist und Forderungen nach besserer Infrastruktur laut werden lässt.

Die Basler Grossrätin Anina Ineichen (Grüne) hat ihre Hausratversicherung verloren, nachdem ihr innerhalb weniger Monate ein E-Bike und drei hochwertige Velos gestohlen wurden. Dieser Fall illustriert ein zunehmendes Problem: Wer mehrfach Opfer von Velodiebstahl wird, riskiert die Kündigung des Versicherungsschutzes oder deutlich schlechtere Konditionen bei einer neuen Police.

Ineichen berichtet, sie sei nun in einem vertragslosen Zustand und müsse bei der Suche nach einer neuen Versicherung einen hohen Selbstbehalt akzeptieren. Ein ähnliches Schicksal betrifft auch andere Baselbürger, denen teure Velos wiederholt abhandengekommen sind. Versicherungen wie die Zurich betonen, dass eine Kündigung nur als letzte Option und zurückhaltend angewandt werde. Die Axa überprüft Verträge bei häufigen Schadensfällen.

Pro-Velo-Präsidentin Stefanie Zehnder sieht in der Entwicklung einen dringenden Appell, die Veloinfrastruktur zu verbessern. Sie fordert mehr sichere, überwachte und unterirdische Abstellplätze, um langfristig Diebstähle zu verhindern. Die Zunahme solcher Delikte macht deutlich, dass sowohl private Vorsorge - etwa durch korrekte Sicherung des Rades - als auch systematische Lösungen auf städtischer Ebene notwendig sind. Der Einzelschaden für die Betroffenen ist enorm, nicht nur finanziell, sondern auch im Alltag, denn das Velo ist für viele in der Stadt unverzichtbar. Die Politik steht damit in der Verantwortung, aktiv zu werden





20min / 🏆 50. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Velodiebstahl Hausratversicherung Anina Ineichen Pro Velo Sichere Abstellplätze Basel Selbstbehalt Versicherungskündigung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DJB kritisiert Antifa-Verbots-Prüfung scharfDie Demokratischen Juristinnen und Juristen Bern (DJB) haben die vom Grossen Rat geforderte Prüfung eines Antifa-Verbots scharf kritisiert. Ein solches Verbot sei weder sinnvoll noch verhältnismässig und führe zu erheblicher Rechtsunsicherheit.

Read more »

Antifa-Verbot ist für DJB weder sinnvoll noch verhältnismässigDie Demokratischen Juristinnen und Juristen Bern (DJB) haben die vom Grossen Rat geforderte Prüfung eines Antifa-Verbots scharf kritisiert. Ein solches Verbot sei weder sinnvoll noch verhältnismässig und führe zu erheblicher Rechtsunsicherheit.

Read more »

SVP-Politikerin: Natalie Rickli erwägt StänderatskandidaturDie amtierende Zürcher Gesundheitsdirektorin liebäugelt damit, für den Ständerat zu kandidieren. Wenn sie unterliegt, stünde die SVP-Politikerin ohne Amt da.

Read more »

In vielen Flüssen und Seen bleibt der Wasserstand trotz Regen tiefDie Schweiz leidet unter Trockenheit: Die Wasserstände vieler Flüsse und Seen sind für diese Jahreszeit zu tief - auch wenn der Regen in dieser Woche eine kurze Verschnaufpause bringt. Besonders betroffen sind der Bodensee und der Zugersee.

Read more »