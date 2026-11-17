Ein 24-jähriger Tatverdächtiger stolperte in Weil am Rhein bei der Flucht mit einem gestohlenen E-Bike über einen vergessenen Veloständer. Zeugen hielten ihn fest.

Ein 24-jähriger Tatverdächtiger hat in Weil am Rhein versucht, ein unverschlossenes Elektrovelo zu stehlen, scheiterte jedoch an einer simplen Fahrphysik und wurde anschließend von Zeugen festgehalten. Der Vorfall ereignete sich an einer Gaststätte in der Hauptstraße unweit der Bühlstraße, wo der Geschädigte sein Pedelec abgestellt hatte. Der Mann stieg auf das E-Bike und fuhr davon, woraufhin der Eigentümer ihn verbal zur Rede stellte und die Verfolgung zu Fuß aufnahm.

Ablauf der Flucht und der Sturz

Der Geschädigte versuchte den Dieb einzuholen, wurde jedoch von zwei Begleitern des Tatverdächtigen behindert. Diese versuchten, den Verfolger festzuhalten, konnten ihn jedoch nicht festhalten. Trotz dieser Störung gelang dem Tatverdächtigen die Flucht in Richtung des Schlaufenkreises. Dort geschah der entscheidende Moment: Der Mann vergaß, den Seitenständer hochzuklappen, bevor er das Elektrovelo verließ.

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Als er mit hoher Geschwindigkeit fuhr, schlug der ausfahrende Ständer auf dem Asphalt auf. Das Gleichgewicht verlegend, stürzte der 24-Jährige mit dem Fahrrad gegen ein vorbeifahrendes Pkw. Bei diesem Zusammenprall zog der Tatverdächtige leichtere Verletzungen zu. Der Vorfall wurde von mehreren Zeugen beobachtet, die sofort reagierten und das Geschehen dokumentierten.

Festnahme und Identifizierung

Die anwesenden Zeugen griffen ein und hielten den gestürzten Tatverdächtigen sowie einen 22-jährigen Begleiter fest, bis die Polizei eintraf. Das Polizeipräsidium Freiburg bestätigte, dass die Zeugen die Festnahme erfolgreich durchführten, obwohl der Dieb versuchte zu fliehen. Die beiden Männer wurden in Gewahrsam genommen und der Tatort wurde für die weitere Ermittlung gesichert.

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Der Rettungsdienst brachte den verletzten 24-Jährigen zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus. Die 22-jährige Begleitung blieb ebenfalls in polizeilicher Obhut. Die Beamten klärten die Umstände des Diebstahls und sicherten die Beweismittel, darunter das beschlagnahmte Elektrovelo, das dem ursprünglichen Eigentümer wieder ausgehändigt wurde.

Strafrechtliche Massnahmen und Entlassung

Nach Abschluss der erforderlichen strafprozessualen Massnahmen wurden der 24-jährige Tatverdächtige sowie sein 22-jähriger Begleiter wieder auf freien Fuss gesetzt. Die Polizei teilte mit, dass die vorläufigen Ermittlungen diese Phase abgeschlossen hatten. Es gab keine Ankündigung einer sofortigen Anklageerhebung, doch die Akte wurde weitergeführt.

Das Polizeirevier Weil am Rhein sucht nun dringend weitere Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten. Die Beamten bitten Personen, die sich in der Hauptstraße in der Nähe der Bühlstraße aufhielten oder den Sturz mitbekamen, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 07621 97970. Diese Informationen sind wichtig, um den Tathergang vollständig zu rekonstruieren und ggf. weitere Tathergänge auszuschliessen.