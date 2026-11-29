Das Basler Restaurant Lauch schliesst per Ende 2025 aus wirtschaftlichen Gründen, obwohl es erst kürzlich mit 13 GaultMillau-Punkten ausgezeichnet wurde.

Das Basler Fine-Dining- Restaurant Lauch wird seine Türen per Ende Dezember 2025 schliessen. Diese Ankündigung folgt kurz auf die herausragende Auszeichnung mit 13 GaultMillau-Punkten im Oktober. Die Betreiber begründen den drastischen Schritt mit unverhältnismässigen wirtschaftlichen Bedingungen, die das Überleben des etablierten Lokals unmöglich machen.

Ende einer kreativen Ära in Basel

Das Team rund um das Restaurant Lauch steht nun vor dem Aus, obwohl die Bilanz im Herbst noch sehr positiv aussah. Die Auszeichnung durch den renommierten Gastronieführer GaultMillau im Oktober diente als starker Beleg für die hohe Qualität des veganten Konzepts. Doch statt weiterer Feiern muss sich das Management nun mit der Realität der harten Marktbedingungen auseinandersetzen. Die Betreiber betonen auf ihrer offiziellen Website, dass es manchmal notwendig sei, ein Projekt mit viel Herzblut loszulassen. Dies gilt trotz der sichtbaren Anerkennung durch die Fachwelt.

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Strategischer Neustart und kulinarische Präzision

Die Betreiber hatten bereits im Mai 2025 einen strategischen Neustart gewagt, um das Konzept neu zu positionieren. Nach einer langjährigen Zwischennutzung am alten Standort zog das Team in den ehemaligen Platanenhof im Basler Stadtteil Kleinhüningen. Mit diesem Umzug setzten die Verantwortlichen vollständig auf eine 100-prozentig vegane Küche, um sich klar vom Markt abzuheben. Die Qualität wird unter anderem durch Küchenchef Michael Grässler garantiert, der zuvor Erfahrung in Londoner Sternerestaurants gesammelt hatte.

Anerkennung durch Kritiker und konkrete Angebote

Die Tester des GaultMillau lobten das neue Konzept im Oktober ausdrücklich für seine kulinarische Innovation. Besonders hervorgehoben wurden dabei Gerichte wie Steinpilzbällchen mit Petersilien-Zitronen-Dip sowie ein pflanzlicher Käsekuchen mit Heidelbeerkompott. Die Gäste konnten diese kulinarischen Höhepunkte zu festen Preisen geniessen. Ein Viergangmenü kostete 92 Franken, während das erweiterte Fünfgangmenü 104 Franken zu Buche schlug. Diese Preisgestaltung demonstrierte den Anspruch des Hauses, auch nach dem Umzug premium Fine Dining zugänglich anzubieten.

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Herausforderungen und Auswirkungen auf das Personal

Trotz der positiven Kritiken und der hohen Auszeichnung reichen die Einnahmen nicht aus, um das Geschäft nachhaltig zu stützen. Die Geschäftsführerin Larghi äussert, dass der Zeitpunkt der Schliessung besonders schmerzhaft sei, da die Arbeit des Teams gerade erst breite Anerkennung fand. Gleichzeitig drückt sie Stolz auf die erreichten Erfolge aus. Aktuell steht die Fürsorge für die Mitarbeitenden im absoluten Fokus der Verantwortlichen. Die Suche nach einer tragfähigen Lösung für das gesamte Team hat höchste Priorität vor allen anderen geschäftlichen Aspekten.

Kalender und finale Betriebsphase

Die operative Phase des Restaurants endet in klaren Schritten, um den Übergang zu organisieren. Der Mittagsbetrieb wurde bereits per Ende November vollständig eingestellt. Für das Abendgeschäft bleibt das Lauch noch bis Ende Dezember geöffnet. Die Öffnungszeiten beschränken sich auf die Wochentage Mittwoch bis Sonntag. Dies gibt den verbleibenden Gästen noch eine kurze Zeit, das kulinarische Angebot des vegaten Lokals zu nutzen, bevor der Betrieb endgültig ruht.