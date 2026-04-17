VCS fordert faire Tarife im öffentlichen Verkehr und Entlastung für junge Menschen

Der VCS Verkehrs-Club der Schweiz kritisiert geplante Tariferhöhungen im öffentlichen Verkehr scharf und setzt sich für gezielte Entlastungen für Kinder und Jugendliche ein. Eine Deckelung des Halbtax-Abonnements auf 100 Franken wird gefordert, um den Umstieg vom Auto auf den ÖV attraktiver zu gestalten.

Der VCS Verkehrs-Club der Schweiz hat sich heute mit einem offenen Brief an die Alliance SwissPass gewandt, um die geplanten Tariferhöhung en im öffentlichen Verkehr entschieden zu kritisieren. Der Verband fordert stattdessen gezielte finanzielle Entlastungen für Kinder und Jugendliche sowie die Einführung eines Kostendaches von 100 Franken für das beliebte Halbtax -Abonnement.

Der VCS betrachtet es als besonders problematisch, dass die Preise für den öffentlichen Nahverkehr weiter steigen, während der motorisierte Individualverkehr gemessen an seinen Gesamtkosten in den vergangenen Jahren sogar günstiger geworden ist. Diese Divergenz schwächt die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs erheblich. Jelena Filipovic, Co-Präsidentin des VCS, betont die Notwendigkeit, den Zugang zum öffentlichen Verkehr zu erleichtern, anstatt ihn zu erschweren, wenn die Klimaziele ernst genommen werden sollen. Höhere Ticketpreise sendeten das falsche Signal, insbesondere für Familien, Menschen mit geringem Einkommen und jene, die einen Umstieg vom Auto auf Bus und Bahn in Erwägung ziehen. Besonders kritisch beurteilt der VCS Preiserhöhungen für Kinder und Jugendliche. Es sei erwiesen, dass Menschen, die frühzeitig den öffentlichen Verkehr nutzen, diesem oft ein Leben lang treu bleiben. Steigende Kosten gefährden diesen wichtigen Einstieg in eine nachhaltige Mobilität. Daher fordert der VCS nicht nur, die Tarife für diese Altersgruppen nicht zu erhöhen, sondern sie gezielt zu verbilligen: Dies beinhaltet kostenlose Fahrten für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre sowie zusätzliche Vergünstigungen, wie beispielsweise ein kostenloses Halbtax, für Auszubildende bis 25 Jahre. Darüber hinaus soll der Preis des Halbtax-Abonnements auf maximal 100 Franken pro Jahr begrenzt werden. Der VCS setzt sich zudem dafür ein, dass Fahrgäste der 2. Klasse nicht unverhältnismässig stärker belastet werden, da sie bereits heute mutmasslich mehr zur Finanzierung des Systems beitragen als die Kunden der 1. Klasse. Eine weitere Verschärfung dieser finanziellen Umverteilung würde verkehrspolitisch kontraproduktiv wirken und das Risiko erhöhen, dass Passagiere vermehrt zum Auto greifen. "Der öffentliche Verkehr ist das Rückgrat einer klimaverträglichen Mobilität in der Schweiz", unterstreicht Jelena Filipovic. "Damit dies so bleibt, bedarf es fairer, nachvollziehbarer und ausgewogener Preise sowie einer Tarifpolitik, die den ÖV stärkt und nicht schwächt." Der VCS engagiert sich für eine nachhaltige Verkehrspolitik und setzt sich für ein optimales Zusammenspiel der verschiedenen Verkehrsträger ein. Mit 85.000 Mitgliedern ist der VCS der grösste Verkehrsverband der Schweiz, der sich für eine nachhaltige Mobilität einsetzt. Die heutige Ankündigung steigender Billettpreise verdeutlicht die Folgen der Sparrunden im Bundeshaus. Das Parlament kürzt an mehreren Stellen im Bereich des öffentlichen Verkehrs, und die Branche muss die finanziellen Ausfälle von den Reisenden kompensieren lassen. Der VCS Verkehrs-Club der Schweiz kritisiert diese Preiserhöhungen entschieden. Der bisherige Erfolg steigender Passagierzahlen wird durch diese Massnahmen fahrlässig aufs Spiel gesetzt, was den Bemühungen um eine umweltfreundlichere Mobilität entgegensteht. Die strategische Ausrichtung des öffentlichen Verkehrs sollte auf Wachstum und Attraktivitätssteigerung abzielen, anstatt die finanzielle Last auf die Nutzer abzuwälzen. Eine solche Politik untergräbt das Vertrauen in den ÖV als zukunftsfähige Alternative zum Individualverkehr und könnte zu einer unerwünschten Zunahme der Strassenbelastung führen. Der VCS appelliert daher an die Alliance SwissPass und die politisch Verantwortlichen, die geplanten Tariferhöhungen zu überdenken und stattdessen nach Lösungen zu suchen, die den öffentlichen Verkehr stärken und seine Rolle als Eckpfeiler der Schweizer Klimapolitik festigen





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