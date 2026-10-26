VBC und HC Arbon planen Erweiterung der Beachsportanlage im Seepark

Die beiden Sportvereine Arbon suchen Sponsoren, um ein neues Feld zu bauen und weitere Beachsportarten aufzunehmen. Stadt und Kanton haben Teile der Kosten übernommen, der Rest soll über Crowdfunding eingewirtschaftet werden.

Der Volleyballballclub Arbon (VBC) und der Handballclub Arbon (HC) planen, die bestehende Beachsport anlage im Seepark zu erweitern. Die beiden Verein e streben danach, die Anlage mit einem zusätzlichen Feld auszubauen, um mehr Spielfläche für Training, Turniere und Freizeitaktivitäten zu schaffen.

Neben Beachvolleyball sollen künftig auch Beachhandball, Beachsoccer und weitere Beachsportarten gespielt werden. Die aktuelle Anlage wurde im Jahr 1998 von ihrem Niederlassungsverband Fronarbeit eingerichtet. Seitdem nutzen die beiden Clubs die Anlage regelmäßig; der Handballclub organisiert beispielsweise ein jährliches Beachhandballturnier auf dem Feld des Volleyballclubs. Die beiden Vereine arbeiten seit geraumer Zeit eng zusammen und haben sich deshalb noch einmal zusammengefunden, um das neue Ausbauprojekt in die Wege zu leiten.

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Beachsportanlage im Seepark wird erweitert

Der Ausbau wurde bereits genehmigt. Die Stadt Arbon hat sich bereit erklärt, 40 % der Kosten zu tragen - das entspricht maximal 27 000 CHF der vorgesehenen 70 500 CHF Gesamtkosten. Der Kanton bestätigt seine Freigabe in Höhe von 13 500 CHF. Dennoch verfügen die beiden Vereine über keine ausreichenden Mittel, um die verbleibenden 30 000 CHF selbst aufzubringen.

Darum beabsichtigen sie, den fehlenden Betrag bis Ende des Jahres über eine Crowdfunding-Kampagne auf der Plattform Fundoo zu sammeln. Das Ziel des Finanzierungsangebots ist zudem, die Bevölkerung und die Region direkt in das Projekt einzubeziehen und damit ein Sportangebot zu schaffen, das vielen Menschen künftig zugute kommt.

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"Sollten wir das Ziel nicht erreichen, werden die zugesagten Spenden nicht fällig und das Projekt kann in der geplanten Form leider nicht umgesetzt werden", erklärte die VBC-Finanzenverantwortliche Heide Carrilho. "Die Erweiterung der Beachfeldanlage wurde bereits früher angestoßen, jedoch nicht weiterverfolgt. Mit dem bevorstehenden Beachturnier-Jubiläum 2027 und einer Anfrage für ein internationales Turnier ist das Projekt wieder ins Rollen gekommen.

Vereine sammeln Geld über Crowdfunding

" Sie betonte, dass die Unterstützung der Stadt und des Kantons ein Rückhalt sei und die Gelegenheit sei, Arbon sportlich weiterzubringen. Für den Handballclub ist die Erweiterung eine "große Chance", um das Beachhandballturnier weiterzuentwickeln und dem Sport in Arbon ein noch größeres Publikum zugänglich zu machen - so der Projektverantwortliche Nico Strässle. Beide Clubs sehen das neue Feld als Ort, der Vereine und Menschen zusammenbringen wird.

Die geplante Erweiterung der Beachsportanlage im Seepark, die das Ziel hat, die Vereinsarbeit zu stärken und den Sport für die Bevölkerung zu öffnen, steht nun ohne die notwendige Finanzierungssicherung im Fokus. Die Crowdfunding-Maßnahme soll daher die Community aktiv einbinden und den Clubs ermöglichen, ihre Vision für einen modernen, vielseitigen Beachsportplatz in Arbon zu realisieren.