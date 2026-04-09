VAT-Aktie: Aufwärtstrend setzt sich fort, Expertenmeinungen uneinig

Die Aktie des Vakuumventilherstellers VAT verzeichnete am Donnerstag einen Kursanstieg. Während einige Analysten ein weiteres Wachstumspotenzial sehen, warnen andere vor einer Überbewertung. Die unterschiedlichen Einschätzungen spiegeln die Unsicherheit im Markt wider, getrieben von Erwartungen an die Halbleiterindustrie und deren Auswirkungen auf die Nachfrage nach VAT-Produkten.

Die Aktie n des Vakuumventilherstellers VAT haben am Donnerstag einen weiteren Aufschwung erlebt, wobei der Kurs um 1,2 Prozent auf 525,20 Franken stieg. Dieser Anstieg setzt die positive Entwicklung der ersten Tage nach der Osterpause fort. Trotz dieser Erholung notiert die Aktie noch immer unter dem Niveau, das vor dem Ausbruch des Iran-Konflikts erreicht wurde, welcher das Unternehmen erheblich belastet hatte.

Die Frage, ob dies der Beginn einer nachhaltigen Aufwärtsbewegung ist, die die Aktie zu einem neuen Allzeithoch führen wird, beschäftigt derzeit die Marktteilnehmer. Verschiedene Analysten und Experten haben unterschiedliche Einschätzungen abgegeben, die einen klaren Ausblick erschweren.\Einige Analysten sehen in VAT einen Hauptprofiteur des erwarteten Aufschwungs bei Halbleiterinvestitionen. Insbesondere die zunehmende Komplexität in der Chipproduktion und die damit wachsende Bedeutung vakuumintensiver Prozesse werden als wichtige Treiber der Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens angesehen. So hat beispielsweise ein Experte von Value in seinen mittelfristigen Prognosen das Kursziel deutlich erhöht und das Rating auf „Overweight“ angehoben. Er sieht das Kursziel bei 650 Franken und erwartet ein überdurchschnittliches Umsatz- und Gewinnwachstum. Trotz des Kursanstiegs von rund 20 Prozent seit Jahresbeginn hält er die Aktie weiterhin für attraktiv. Auch andere Analysten teilen diesen Optimismus und veranschlagen Kursziele, die ein Rekordhoch bedeuten würden. Diese positiven Einschätzungen basieren auf der Annahme, dass VAT von den langfristigen Trends in der Halbleiterindustrie profitieren wird, insbesondere von der steigenden Nachfrage nach Vakuumventilen in modernen Produktionsprozessen.\Allerdings gibt es auch differenziertere Einschätzungen. Die Privatbank Berenberg sieht die Aktie weniger optimistisch und stuft sie mit „Hold“ ein. Ihre Bewertung liegt bei 466 Franken, was rund 12 Prozent unter dem aktuellen Kursniveau liegt. Diese gegensätzlichen Einschätzungen verdeutlichen die Unsicherheit am Markt. Während einige Analysten die positiven Aussichten für die Halbleiterindustrie und die daraus resultierende Nachfrage nach VAT-Produkten betonen, weisen andere auf mögliche Risiken oder eine Überbewertung der Aktie hin. Die Entwicklung der kommenden Wochen und Monate wird zeigen, welche der beiden Positionen sich bewahrheitet. Für Anleger ist es daher wichtig, die verschiedenen Analysen sorgfältig zu prüfen und ihre eigenen Risikobereitschaft und Anlageziele zu berücksichtigen





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