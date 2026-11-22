Frédéric Vasseur kritisiert das Verhalten von Charles Leclerc und Lewis Hamilton nach dem Crash in Las Vegas. Ferrari verliert Platz 2 an Red Bull.

Der Teamchef von Scuderia Ferrari, Frédéric Vasseur, hat die eskalierende Spannung zwischen seinen beiden Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton öffentlich gemacht. Nach dem Doppel-Ausfall beider Wagen beim Grand Prix in Las Vegas erklärte der Franzose, dass die Beziehung im Cockpit seit den letzten drei Rennen unkontrollierbar geworden sei. Der Druck auf die Fahrer habe deutlich zugenommen, wobei die aktuelle Situation weitaus schlimmer einschätzt, als sie noch vor achtzehn Monaten war. Vasseur betont, dass er ein deutliches gegenseitiges Unverständnis zwischen den beiden Konkurrenten wahrnimmt, was die interne Dynamik im Team erheblich belastet.

Konfliktursachen und direkter Vorfall

Die Probleme zwischen Charles Leclerc und Lewis Hamilton haben sich seit dem Beginn der gemeinsamen Saison im Jahr 2025 stetig verstärkt. Als direkte Ursache für den jüngsten Crash in Las Vegas machte Vasseur den Monegassen Leclerc aus. Der Teamchef übte scharfe Kritik an dem Verhalten des Fahrers, da dieser das Rennen für das gesamte Team ruinierte. Vasseur nannte diese Handlung völlig inakzeptabel und forderte Charles Leclerc nach der Zielflagge sofort zu sich ins Teamlager. In einem Funkgespräch ordnete der Teamchef an: Charles, ich will dich sofort nach dem Rennen sehen, um die Vorfälle direkt zu besprechen.

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Im Anschluss an das Rennen zeigte sich Charles Leclerc reumütig und übernahm die Verantwortung für den Zwischenfall. Der Ferrari-Pilot gab in Interviews zu, dass er sich sehr schlecht fühle, obwohl er versucht habe, vorsichtig zu fahren. Er akzeptierte die erhaltenen zehn Sekunden Zeitstrafe als angemessene Sühne für seinen Fehler und vermutete, dass keine Lücke mehr für einen sicheren Überholversuch vorhanden war. Dennoch betonte Vasseur, dass die Folgen für das Team weit schwerer wiegen als eine einfache Strafmaßnahme auf der Strecke.

Positionen der Beteiligten und Teamdynamik

Frédéric Vasseur positioniert sich in dieser Angelegenheit klar als strenger Disziplinarleiter, der die Einheit des Teams priorisiert. Die Offenheit seines Vaters deutet darauf hin, dass die Spannungen nicht länger intern gelöst werden können, sondern eskalieren. Die Situation zwischen Charles Leclerc und Lewis Hamilton ist so angespannt, dass jedes Fehleranfällige Manöver auf der Strecke zu einem kompletten Misserfolg führt. Vasseur kritisierte nicht nur den Crash, sondern auch die allgemeine Arbeitsatmosphäre, die durch das gegenseitige Misstrauen geprägt ist. Diese Offenheit soll signalisieren, dass das Management keine Rücksicht mehr auf die Popularität der Fahrer nimmt, wenn das Ergebnis darunter leidet.

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Lewis Hamilton bleibt in dieser Diskussion weitgehend stumm, da der Fokus auf dem Verursacher des Unfalls liegt. Dennoch wirkt die Niederlage beider Ferrari-Piloten auf die langfristige Strategie des Teams. Die Kombination aus Charles Leclerc und Lewis Hamilton hat sich bisher nicht als synergistisch erwiesen, sondern führt zu Verlusten in der Meisterschaft. Vasseur muss nun gegensteuern, um zu verhindern, dass diese internen Konflikte die Entwicklung des Wagens beeinträchtigen. Die klare Ansprache soll als Warnung an beide Fahrer dienen, sich wieder auf die gemeinsamen Ziele zu konzentrieren.

Reale Auswirkungen und die Zukunft der Konstrukteurswertung

Die unmittelbaren sportlichen Konsequenzen des Wochenendes in Las Vegas sind gravierend für die Konstrukteurswertung von Ferrari. Durch die Endplatzierungen auf Rang sieben für Lewis Hamilton und Rang zehn für Charles Leclerc sammelte das Team nur sieben Punkte. Dies war das schlechteste Ergebnis im Vergleich zu den Erwartungen. Gleichzeitig rückt der direkte Konkurrent Red Bull deutlich näher an Ferrari heran. Dank des Sieges von Max Verstappen konnte Red Bull achtzehn Punkte gutmachen und die rechnerischen Chancen auf den zweiten Platz in der Weltmeisterschaft deutlich verbessern.

Das deutlich verpasste Podium markiert den Abschluss eines durchwachsenen Rennwochenendes, das bereits im Qualifying Probleme vorhersagte. Sowohl Charles Leclerc als auch Lewis Hamilton scheiterten im zweiten Qualifikationsabschnitt (Q2), was den Start in das Rennen bereits erschwerte. Die Formel 1 bleibt ein hartes Geschäft, in dem kleinste Fehler große Folgen haben. Ferrari steht nun vor der Herausforderung, die Punkteabstände zu den führenden Teams nicht weiter ausufern zu lassen. Die kommenden Rennen werden zeigen, ob Frédéric Vasseur die Kontrolle über Charles Leclerc und Lewis Hamilton zurückgewinnen kann, um die Position im Titelkampf zu festigen.