Teamchef Fred Vasseur äußert sich schockiert über Charles Leclercs Überholmanöver gegen Lewis Hamilton in Las Vegas. Die innere Unruhe in der Scuderia wächst.

Der Teamchef von Ferrari, Fred Vasseur, äußert sich in scharfen Worten zu den jüngsten Vorfällen zwischen seinen Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton. Während des Formel-1-Rennens in Las Vegas kam es zu einem kritischen Moment, der das Ergebnis der Scuderia maßgeblich beeinflusste. Vasseur beschreibt die Situation als unbeherrschbar und betonte, dass Respekt innerhalb des Teams wiederhergestellt werden muss.

Kritik am Überholmanöver und Teamdruck

Fred Vasseur gibt in den Medien deutlich zu verstehen, dass das Verhalten von Charles Leclerc absolut inakzeptabel war. Der Teamchef erklärte, dass er vor dem Vorfall die klare Anweisung gab, den Kollegen nicht zu überholen. Leclerc ignorierte diese Weisung und rammte das Heckfahrzeug von Lewis Hamilton. Dieser Fehler kostete das Team wertvolle Punkte und zerstörte eine potenziell gute Position im Rennen.

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Vasseur betonte gegenüber Sky, dass die Fahrer an die Menschen in Maranello, an die Sponsoren und alle Beteiligten denken müssen. Die Botschaft nach den Vorfällen in Mexiko war klar, doch in Las Vegas wurde erneut deutlich, dass Respekt fehlt. Charles Leclerc hat sich zwar entschuldigt, doch für Vasseur war das Ergebnis dieses Ereignisses ein schwerer Rückschlag für die gesamte Organisation.

Steigende Spannungen und historische Vergleiche

Die Situation zwischen den beiden Piloten hat sich in den letzten zwei bis drei Rennen als unbeherrschbar erwiesen. Fred Vasseur vergleicht die aktuellen Schwierigkeiten mit einem Zeitraum vor achtzehn Monaten, in dem bereits Probleme bestanden. Dennoch sei die jetzige Lage noch schwerwiegender. Der Franzose spricht von einer menschlichen Angelegenheit zwischen den Fahrern, die nicht zwischen ihnen und dem Team stattfindet.

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Es geht hier primär um den gegenseitigen Respekt zwischen Charles Leclerc und Lewis Hamilton. Vasseur erklärte, dass beide Piloten sich gegenseitig respektieren müssen, aber auch das Team nicht vernachlässigen dürfen. Die inneren Streitigkeiten werfen einen Schatten auf die Leistung der Scuderia und sorgen für wachsenden Druck auf die Führungsebene.

Offensichtlicher Fehler und Konsequenzen

Im F1-Interview räumte Fred Vasseur ein, dass er Charles Leclerc fünf Kurven vor dem Vorfall angewiesen habe, nicht zu überholen. Dennoch führte der Pilot ein manövrierendes Manöver aus, das als klarer Fehler gewertet wird. Lewis Hamilton befand sich zu diesem Zeitpunkt auf Sechsten und hatte die beiden McLaren vor sich im Visier. Das Ziel war ein Podestplatz, der durch den internen Konflikt zunichte gemacht wurde.

Die Scuderia konnte in Las Vegas zunächst nach der Qualifikationsblamage, bei der beide roten Autos die Top 10 verpassten, wieder Plätze gutmachen. Doch in Runde 38 endete dieser Fortschritt dramatisch. Die Entscheidung von Leclerc kostete das Team nicht nur Punkte, sondern auch Vertrauen. Vasseur betonte, dass man so nicht Punkte verlieren kann und der Vorfall die Saisonziele gefährdet.

Ausblick auf die Rennen in Katar und Abu Dhabi

Nach dem Spektakel in Las Vegas reist die Formel-1-Saison in den Nahen Osten. Das nächste Rennen findet am Wochenende auf dem Grand Prix von Katar statt. Nur eine Woche später folgt das Saisonfinale in Abu Dhabi. Für Ferrari bleibt nun abzuwarten, ob sich die Lage bis dahin beruhigen kann. Der Vizeweltmeistertitel in der Teamwertung dürfte jedoch in den kommenden zwei Wochen sicher sein, sofern keine weiteren self-made Fehler auftreten.

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Die Mechaniker von Ferrari schauen derzeit mit Sorge in die Zukunft. Sollte es zwischen Leclerc und Hamilton erneut zu Blockaden oder Kollisionen kommen, könnte das die Hoffnungen auf weitere Erfolge zunichtemachen. Die nächsten Rennen werden entscheidend sein, um die innere Einheit des Teams wiederherzustellen und die Punktebilanz zu stabilisieren.