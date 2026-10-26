VAR-Debakel: Edimilson trotz Fehler vom Verband gesperrt

Der Berner Edmilson Fernandes wurde nach einem Foulspiel vom Platz gestellt, obwohl der Schiedsrichter ursprünglich nur einen Freistoß gegeben hatte. Der Verband räumte zwar ein, dass die rote Karte auf einer falschen Beurteilung des VAR beruhte, sperrte den Spieler dennoch für zwei Spiele. Dieser Fall wirft Fragen zur Glaubwürdigkeit des VAR-Systems und zur Unabhängigkeit der Schiedsrichter auf.

Die Rote Karte an YB-Edimilson wird vom Verband als Fehler taxiert. Trotzdem wird der Nati-Spieler jetzt gesperrt. Das ist lächerlich. Ein Kommentar.

VAR-Einführung stößt Traditionalist sauer auf

Ein Witz-Platzverweis gegen Edimilson Fernandes sorgt für Diskussionen und Rote Köpfe. Ich gebe es zu: Im Fußball bin ich Traditionalist. Viele Neuerungen rund um meinen Lieblingssport stoßen mir sauer auf. Die allerschlimmste davon ist für mich der 2019 eingeführte VAR, der Video-Assistent.

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Klar: Ich sehe die Notwendigkeit, den Schiedsrichtern in diesem immer schneller werdenden Sport eine Hilfe zu bieten. Und bei klaren schwarz-weiß Entscheidungen, wie Abseits, macht das durchaus Sinn. Doch bei einer Aktion wie der gegen YB-Edimilson am Samstag hätte der VAR eigentlich nie zum Einsatz kommen sollen. Schiedsrichter Lukas Fähndrich entschied sich für einen Freistoß, ließ aber eine Verwarnung gegen den Schweizer Nationalspieler aus.

Witz-Platzverweis durch VAR-Intervention sorgt für Unverständnis

Für gewöhnlich ist das das Ende der Geschichte. Dann aber meldet sich VAR-Fedayi San, der ein Foul gesehen haben will. Und tatsächlich lässt sich Fähndrich überreden - und zückt Rot! Niemand versteht diesen Entscheid, alle sind sich einig: Das ist ein Witz-Platzverweis.

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Und tatsächlich steht der Verband am Sonntag hin und gibt bekannt: "Das Einlegen der roten Karte durch den Schiedsrichter nach der VAR-Intervention erfolgte aufgrund einer falschen Beurteilung des VAR". Trotzdem muss Edimilson jetzt zwei Spiele zuschauen. Ein Wahnsinn! Dieser Entscheid schadet der Glaubwürdigkeit des VAR.

Niemand in der Fußball-Schweiz hätte sich daran gestört, wenn man die Sperre einfach aufgehoben hätte. Natürlich wäre das rechtlich schwierig gewesen: Es ist ein Tatsachen-Entscheid, der von einem unabhängigen Richter beurteilt werden musste. Und der verzichtet immerhin auf eine noch längere Sperre für den in dieser Saison bereits einmal vom Platz gestellten Edimilson. Dennoch würde man sich gesunden Menschenverstand wünschen.

VAR schwächt Durchsetzungsstärke der Schiedsrichter

Doch der Vorfall zeigt: Der VAR macht den Fußball weder gerechter, noch fairer. Im Gegenteil: Er schwächt die Durchsetzungsstärke unserer Schiedsrichter. Und macht sie offensichtlich beeinflussbar. Sonst hätte Lukas Fähndrich vor dem VAR-Monitor einfach abgewunken und wäre bei seiner ursprünglichen (und vor allem richtigen) Entscheidung geblieben.

Tatsachenentscheide gibt es falsche in ganz vielen Spielen, und immer gehen Konsequenzen damit einher. Es ist nicht die erste rote resp. gelbe Karte, die gegeben wird, die falsch ist. Doch sonst macht man nicht so ein Theater und muss die Strafe schlucken. 4 Spielsperren wäre korrekt nach Reglement, alles andere ist lächerlich und Infantino kopiert.