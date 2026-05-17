Vandalismus zerstört SVP-Abstimmungsplakat in Aargau

Ein Aargauer SVP-Grossrat verspricht eine Belohnung von 500 Franken für entscheidende Hinweise auf die Täter. Vandalen haben ein Abstimmungsplakat für die Initiative "Keine 10-Millionen-Schweiz!" zerstört.

Im Freiamt zerstörten Vandalen ein Abstimmungsplakat , das für die Initiative "Keine 10-Millionen-Schweiz!

" wirbt. Ein Aargauer SVP-Grossrat verspricht 500 Franken Belohnung für entscheidende Hinweise. In knapp einem Monat stimmt die Schweiz über die 10-Millionen-Initiative der SVP ab. Sie will die ständige Wohnbevölkerung begrenzen.

Eine brisante Forderung, die sowohl bei Befürwortern als auch bei Gegnern Emotionen weckt. In Unterlunkhofen blieb es nicht bei verbalen Ausfällen. Fotos zeigen ein zerstörtes Abstimmungsplakat, das für die Initiative wirbt.

"Schweiz schützen", steht darauf. Vor der Wut der Vandalen schützte das nicht. Verbreitet hat die Fotos Christoph Hagenbuch, Aargauer SVP-Grossrat und Präsident des kantonalen Bauernverbands. Er hat die Aufnahmen nicht selbst gemacht, sondern bekam sie zugeschickt.

Seine Wut äußert er offen: "Wir hatten ein paar Jahre Ruhe in unserer Region, alle politischen Plakate waren vor Vandalismus sicher. Nun haben wir wieder solche Deppen, die keine eigenen Argumente haben und offensichtlich die Debatte scheuen und lieber nur destruktiv unterwegs sind.

" Mit solchen Aktionen trete man nicht nur die Demokratie mit Füssen, sondern vor allem auch die Leute, die die Meinung der Plakate teilen, findet Hagenbuch. In diesem Fall sei das laut aktuellen Prognosen etwa die Hälfte der Stimmbevölkerung. Weiter sagt Hagenbuch: "Ich finde solche Aktionen ganz schlimm und einer demokratischen Auseinandersetzung nicht würdig.

" Das sei "schlechter Stil". Ihm gehe es dabei nicht um die persönliche politische Meinung, sondern ums Prinzip. Auch bei Kontra-Plakaten hätte er sich geärgert. Der SVP-Grossrat ist sich sicher, dass das Plakat mutwillig zerstört wurde: "Es wurde zusammengeschlagen, kein Unwetter richtet so etwas an.

" Auf eine Anzeige verzichtet er trotzdem. Polizei und Staatsanwaltschaft hätten Besseres zu tun, findet er. Aber: Hagenbuch verspricht eine Belohnung von 500 Franken für einen "zweckdienlichen Hinweis", der zur "Überführung der Täterschaft" führt. Man kann sich bei ihm melden.

"Fehlen den Befürwortern die Argumente? ", fragt sich der Aargauer Bauernverband, der über zerstörte Abstimmungsplakate ärgert ist. So heftig war es noch nie: Vandalen im Aargau vergiften den emotionalen Abstimmungskampf - Polizei machtlos. In einigen Regionen wird beobachtet, wie Plakate für die Abstimmungen vom 13.

Juni systematisch zerstört oder weggenommen werden. Befürworter, wie Gegner der Umwelt-Vorlagen, sind betroffen. Copyright © Aargauer Zeitung. Alle Rechte vorbehalten.

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