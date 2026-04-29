Vandalismus und Schäden in Kaiseraugst und Umgebung: Brunnen zerstört, Blitzer beschmiert, Hydrant beschädigt

Der Basiliskenbrunnen am Fähreplatz in Kaiseraugst wurde irreparabel beschädigt. Die Gemeinde bittet um Hinweise. Zudem gab es Vandalismus an einem Blitzer in Magden und einen Unfall mit einem Hydranten im Fricktal. Ein weiterer Vorfall ereignete sich bei der Thommen AG mit einer explodierten Gasflasche.

In Kaiseraugst sorgt der Verlust des markanten Beckens des Basiliskenbrunnen s am Fähreplatz für Aufsehen. Die Gemeinde hat festgestellt, dass der gusseiserne Brunnen irreparabel beschädigt wurde und bittet dringend die verantwortliche Person, sich vor der Auswertung der Videoüberwachungsmaterialien bei der Gemeindeverwaltung zu melden.

Die Gemeinde lässt offen, ob es sich um einen Unfall oder eine mutwillige Beschädigung handelt und behält sich vor, Anzeige zu erstatten. Der Brunnen, der um das Jahr 1900 entstanden ist, stellt einen bedeutenden Verlust für die Gemeinde dar, die bereits nach einer Ersatzlösung sucht. Der Vorfall wirft Fragen nach der Sicherheit öffentlicher Einrichtungen auf und unterstreicht die Bedeutung von Videoüberwachung zur Aufklärung von Vandalismus und Beschädigungen. Parallel zu diesem Vorfall in Kaiseraugst gab es in der Region weitere Vandalismusakte.

In Magden wurde ein Blitzer mit Farbe beschmiert, was zu einer zeitweisen Funktionsstörung führte und die Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen unmöglich machte. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet, um die Täter zu identifizieren und zur Rechenschaft zu ziehen. Diese Vorfälle zeigen eine besorgniserregende Entwicklung und verdeutlichen die Notwendigkeit, öffentliche Güter zu schützen und Vandalismus zu verhindern.

Die Gemeinde Kaiseraugst möchte sich derzeit nicht weiter zu dem Vorfall äußern, bis weitere Erkenntnisse vorliegen und der potenziellen Täterin oder dem potenziellen Täter die Möglichkeit gegeben wurde, sich zu melden. Gemeindeschreiber Rolf Dunkel betonte, dass man die Person ermutigen möchte, sich freiwillig zu stellen, bevor rechtliche Schritte eingeleitet werden. Die Gemeinde bedauert den Verlust des historischen Brunnens sehr und ist bestrebt, eine angemessene Lösung zu finden, um das Erscheinungsbild des Fähreplatzes wiederherzustellen.

Die Suche nach einer passenden Ersatzlösung wird voraussichtlich einige Zeit in Anspruch nehmen, da der ursprüngliche Brunnen ein einzigartiges Stück lokale Geschichte darstellt. Neben den Vandalismusakten gab es im Fricktal einen weiteren ungewöhnlichen Fall vor Gericht. Ein Autofahrer wurde verurteilt, weil er beim Rückwärtsfahren einen Hydranten beschädigte und die Polizei nicht sofort informierte. Dieser Vorfall zeigt, wie wichtig es ist, auch bei vermeintlich kleinen Unfällen die zuständigen Behörden zu benachrichtigen, um mögliche Folgeschäden zu vermeiden.

Zudem ereignete sich bei der Thommen AG in Kaiseraugst ein Vorfall, bei dem eine Gasflasche explodierte und ein Metallteil durch die Luft flog und ein Hausdach durchschlug. Die Thommen AG untersucht die Ursachen des Vorfalls und prüft, ob weitere Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sind, um ähnliche Ereignisse in Zukunft auszuschließen. Diese Reihe von Vorfällen unterstreicht die Bedeutung von Vorsicht, Verantwortungsbewusstsein und der Einhaltung von Sicherheitsvorschriften im öffentlichen Raum und in industriellen Bereichen.

Die Aargauer Zeitung wird die Entwicklungen in diesen Fällen weiterhin verfolgen und berichten





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