Vandalismus an der Kantonsschule Wettingen: Bücher auf dem Dach, provokante Graffiti und laufende Ermittlungen

Zwei Wochen nach den Ausschreitungen an der Uselütete wird die Kantonsschule Wettingen erneut Ziel von Sachbeschädigungen. Über das Wochenende wurden zahlreiche Schulbücher auf das Dach geschleppt und mehrere Räume mit beleidigenden Graffiti besprüht. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Ein erneuter Akt von Vandalismus erschüttert die Kantonsschule Wettingen , nur wenige Wochen nach den Ausschreitungen an der benachbarten Uselütete. Über das vergangene Wochenende haben Unbekannte nicht nur mehrere Klassenräume mit beleidigenden Graffiti besprüht, sondern auch einen Großteil der Schulbibliothek auf das Dach der Neubau­konstruktion transportiert.

Auf den Wänden mehrerer Räume lässt sich das provokante Motto „F*ck KSWE“ lesen, wobei ein betroffener Schüler die Täter mit Schülerinnen und Schülern der Kanti Baden in Verbindung bringt. Ein 18‑jähriger Zeuge, der am Dienstagmorgen gegen acht Uhr das Schulgelände betrat, berichtete von einer ungewöhnlichen Szene: Auf dem Dach lagen zahllose, aufgeschlagene Bücher, ein Eimer und ein Bürostuhl. Der Anblick erinnerte ihn an eine „halbe Bibliothek“, die scheinbar mit erheblichem Aufwand dort abgestellt wurde.

Der Schüler schätzt, dass der Vorfall über das Wochenende stattgefunden haben muss, denn die meisten Bücher waren noch unversehrt, jedoch durchnässt und verstreut.



Die Sachbeschädigungen beschränken sich nicht nur auf das Dach. In zwei separaten Klassenräumen wurden die Wände von Sprühdosenbeschriftungen übersät, die nicht nur das Schulwort „KSWE“ missbilligen, sondern auch allgemeine Verärgerung über die ersten Ausschreitungen ausdrücken.

Ein ehemaliger Schülerin der Kantonsschule Wettingen, die vor zwei Jahren ihren Abschluss machte, äußerte ihr Bedauern über das Geschehene: Sie bezeichnete das Zerstören der Bücher und die Beschädigung des modernen Neubaus als „einfach schade“ und konnte nicht nachvollziehen, warum jemand solch respektlose Aktionen verüben würde. Ihr jüngeres Geschwister besucht die Schule derzeit noch, was die persönliche Betroffenheit noch verstärkt.



Die Kantonspolizei Aargau bestätigte den Vorfall gegenüber dem lokalen Medium 20 Minuten und teilte mit, dass bereits Ermittlungen aufgenommen wurden.

Eine Sprecherin erläuterte, dass die Polizei am Morgen des Vorfalls eine Meldung wegen Sachbeschädigung erhalten habe und nun sämtliche verfügbaren Video‑Aufnahmen von Überwachungskameras sichten werde, um mögliche Zeugen zu identifizieren. Zudem werden Spuren am Tatort gesichert, um den Tätern auf die Spur zu kommen. Ein konkreter Zeitpunkt der Tat sowie Angaben zu den Verantwortlichen seien derzeit jedoch noch nicht verfügbar.

Die Schäden an den graffitierten Wänden und dem zerstörten Bibliotheksmaterial werden voraussichtlich hohe Reinigungskosten verursachen, was die Schulleitung und die betroffenen Eltern weiter belastet. Die Schule betont, dass sie selbst keine Schuld an den Vorfällen trägt und hofft, dass die Täter bald gefasst werden, um weitere Gewalttaten zu verhindern.



Die Gemeinde Wettingen und die Schulleitung appellieren an die Bevölkerung, wachsam zu sein und verdächtige Beobachtungen sofort der Polizei zu melden.

Inzwischen werden an der Schule verstärkte Sicherheitsmaßnahmen diskutiert, um künftige Vandalismusakte zu verhindern. Schülerinnen und Schüler werden ermutigt, respektvoll miteinander umzugehen und Konflikte friedlich zu lösen, um ein sicheres Lernumfeld zu bewahren. Die ganze Region wartet nun gespannt auf die Ergebnisse der polizeilichen Ermittlungen und hofft, dass die Verantwortlichen bald zur Rechenschaft gezogen werden





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