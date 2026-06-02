Vandalenakte an Kanti Wettingen: Diskussion über Konsequenzen und differenzierte Bewertung

Nach Vandalenakten an der Kantonsschule Wettingen diskutieren Experten im TalkTäglich über Täterschaft, Rivalität zwischen Schulen und angemessene Sanktionen. Dabei werden differenzierte Ansichten sowie Forderungen nach konsequenter Aufarbeitung und gleichzeitig differenzierter Betrachtung der Beteiligten deutlich.

Im TalkTäglich diskutieren Rektor, Schülervertreter und Psychiater über die ungeklärten Vandalenakte an der Kanti Wettingen und darüber, welche Konsequenzen den Verantwortlichen drohen könnten. Moderator Jürgen Sahli eröffnet die Sendung auf Tele M1 mit der zentralen Frage, wer hinter den Taten steckt.

Während die Randalenakte an der Wettinger Uselütete Badener Kantischülern sowie einigen Aussenstehenden zugeschrieben werden, bleibt die Täterschaft bei den späteren Vandalenakten am Pfingstwochenende weiterhin unklar. Gabriel Sartzis, Vorstandsmitglied der Schülerorganisation der Kanti Baden, kann keine weiteren Erklärungen liefern. Zu den Vorfällen an der Uselütete sagt er, man habe gewusst, dass eine Gruppe der Kanti Baden vorbeischaute, aber dass es so eskalierte, konnte man nicht ahnen. Er geht davon aus, dass nur ein Teil der Gruppe Grenzen überschritten hat.

Sartzis, der einige Kollegen an der Kanti Wettingen hat, findet klare Worte: Es sei schlimm, wenn so etwas einer anderen Schule angetan wird. Zwischen den beiden Kantis herrscht seit jeher eine gewisse Rivalität, die jedoch laut dem Wettinger Rektor Zübli freundschaftlich und sportlich sei und seit Jahren bei Sportturnieren oder gemeinsamen Anlässen ausgetragen werde. Daher geht er nicht davon aus, dass die Rivalität zwingend mit den Vorkommnissen zusammenhängt.

Über die Schäden am Pfingstwochenende ist er bestürzt: Dort seien einige Leute komplett ausgetickt. Psychiater Josef Sachs betont, dass die Vorfälle schwer einzuordnen seien, ohne zu wissen, wer beteiligt war und welche Gruppendynamik herrschte. Auf die Frage, ob gebildete junge Menschen es nicht besser wissen müssten, sagt er, der Charakter könne an einer Schule nicht weggebildet werden und habe nichts mit Intelligenz zu tun.

Den Unmut gewisser Gesellschaftskreise kann er jedoch nachvollziehen: Wenn ein Lernender bei einem Mitbewerber so wüten würde, wäre er keine halbe Stunde mehr in diesem Betrieb. Die Jungfreisinnigen Aargau fordern, dass Schülerinnen und Schüler, die nachweislich an Gewalt, Sachbeschädigungen, Körperverletzungen oder organisierten Vandalenakten beteiligt waren, in diesem Jahr keine Matura erhalten und von der Schule ausgeschlossen werden. Rektor Zübli betont, dass keine Pauschalverurteilung stattfinden dürfe.

Er berichtet von einem Schüler aus Baden, der persönlich bei ihm erschien, um sich zu entschuldigen. Das Gespräch habe ihn beeindruckt, der Jugendliche habe offen geschildert, wie er von der Gruppendynamik mitgerissen wurde. Wer Verantwortung übernehme und sein Fehlverhalten erkenne, müsse anders beurteilt werden als Personen, die Taten geplant oder angeführt hätten. Auch Sachs plädiert für eine differenzierte Betrachtung: In solchen Gruppen gebe es unterschiedliche Rollen, manche hätten Aktionen vorangetrieben, andere seien bloss mitgelaufen.

Zübli fragt: Was gewinnt die Gesellschaft, wenn man 50 Leute ohne Schulabschluss dastehen lasse? Der Badener Rektor Daniel Franz spricht über Rivalität, mögliche Verbindungen zu Hooligans und kündigt eine konsequente Aufarbeitung der schwerwiegenden Vorfälle an. Sein Wettinger Kollege spricht von einem Überfall auf die Feier. Neue Details zeigen, dass auch einzelne Wettinger Schüler involviert waren.

Mit einer Mahnwache haben am Samstagmorgen rund 50 Personen in Wettingen ihre Betroffenheit über die jüngsten Gewalt- und Vandalenakte zum Ausdruck gebracht. Organisator Adrian Knaup rief dazu auf, öffentliche Räume stärker zu verteidigen





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