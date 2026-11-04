Vance distanziert sich von Trumps Iran-Politik nach historischer Midterms-Niederlage

JD Vance kritisiert öffentlich die Iran-Politik, während die Republikaner die Kontrolle über den Kongress verlieren. Ab Januar bestimmen die Demokraten die Gesetzgebung.

US-Vizepräsident JD Vance hat sich am Tag nach den Midterms deutlich von der Führung des Landes distanziert und eine "ehrliche Unterhaltung" über die künftige Politik gefordert. Die Äusserungen kommen vor dem Hintergrund, dass Präsident Donald Trump den Krieg gegen den Iran gemeinsam mit Israel begonnen hatte, was zu deutlich steigenden Spritpreisen in den USA führte. Vance teilte auf der Plattform X mit, dass jeder wisse, warum die Republikaner bei den Wahlen verloren hätten. Trump räumte später ein, dass Vances Darstellung der Umstände "grösstenteils" zutreffe, was auf eine erste Risslinie in der einst als unantastbar geltenden Führungsriehe der Partei hindeutet.

Kontroverse um Iran-Strategie und Preisschock

Die politische Atmosphäre wurde durch die wirtschaftlichen Folgen der militärischen Eskalation im Nahen Osten massiv belastet. Präsident Donald Trump hatte die militärische Auseinandersetzung vorangetrieben, doch die daraus resultierenden steigenden Energiekosten trafen die Wähler direkt im Alltag. JD Vance nutzte diese Unzufriedenheit, um öffentlich Kritik an der aktuellen Strategie zu üben. Seine Aussage auf X, dass die Gründe für die Niederlage allen klar seien, markiert einen seltenen Moment der Selbstreflexion innerhalb des republikanischen Lagers. Trumps Eingeständnis, dass Vances Sichtweise weitgehend korrekt sei, unterstreicht die Schwere der Wahlniederlage und die Dringlichkeit, über den weiteren Umgang mit internationalen Konflikten zu sprechen.

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DeSantis und Cruz warnen vor politischem Meteoriteneinschlag

Die Kritik aus den Reihen der Partei schwappte schnell auf weitere führende Republikaner über. Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, bezeichnete die Wahlniederlage als "politischen Meteoriteneinschlag" und warnte vor nahezu existenzbedrohenden Folgen für seine Partei. Er betonte, dass die Wähler dies als Zurückweisung sowohl des Präsidenten als auch des gesamten Kongresses interpretiert hätten. Auch der texanische Senator Ted Cruz sprach von einem "Blutbad" und stellte scharf die Frage nach den Konsequenzen für die Führung der Partei. Cruz prägte auf X das Bild eines "blauen Tsunamis", der nicht etwa auf geringer Wahlbeteiligung beruhte, sondern auf einer bewussten und massiven Entscheidung der Wähler gegen republikanische Kandidaten.

Historischer Sieg der Demokraten im Senat und Repräsentantenhaus

Die Demokratische Partei feierte einen erdrutschartigen Sieg, der historische Dimensionen annahm. Im Senat erreichte die Fraktion nun 54 von 100 Sitzen, was einem Plus von sieben Sitzen entspricht. Selbst wenn Alaska und Mississippi noch gewonnen werden könnten, ist die Mehrheit bereits gesichert. Im Repräsentantenhaus liegen zwar noch nicht alle Ergebnisse vor, doch die Demokraten haben mit über 240 Sitzen eine klare Mehrheit von 218 erreicht. In Kansas eroberte Adam Hamilton den ersten Senatssitz für die Demokraten seit 1932. In Texas wurde James Talarico zum ersten demokratischen US-Senator des Bundesstaates seit fast 40 Jahren gewählt. Durch den Sieg in Michigan wird Abdul El-Sayed der erste muslimische Senator in der US-Parlamentskammer.

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Legislativblockade und Untersuchungen ab Januar

Mit dem Gewinn der Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses beginnt für die Demokraten ab Januar die Phase der legislativen Dominanz. Dies erschwert das Regieren für Donald Trump in den letzten zwei Jahren seiner Amtszeit erheblich. Die Demokraten werden den Ton bei der Gesetzgebung angeben und müssen zudem Kandidaten für wichtige Regierungsposten und Richter bestätigen. Zudem nutzen sie die neue Machtstellung, um Untersuchungen gegen den Präsidenten und dessen Regierung einzuleiten. Der demokratische Abgeordnete Robert Garcia warnte Trump auf X mit den Worten: "Nehmt euch Anwälte". Dies markiert den Übergang von der Wahlkampfrhetorik zur harten politischen Konfrontation im Capitol.

Trump ignoriert Ursachenforschung zugunsten von Architekturprojekten

Während die Parteiführung nach Antworten sucht, zeigte sich der 80-Jährige selbst bei seinem ersten öffentlichen Auftritt weniger an einer tiefergehenden Ursachenforschung interessiert. Stattdessen fokussierte sich Trump vor allem auf seine persönlichen Interessen und sprach über seine Architekturprojekte in Washington. Dabei rühmte er den "schönsten Ballsaal in der ganzen Welt", an dem er arbeite. Diese Abwendung von der politischen Realität steht im krassen Gegensatz zu den eindringlichen Warnungen von Vance, DeSantis und Cruz. Die Wende für die Präsidentenwahl im Jahr 2028 ist damit eingeläutet, wobei die Ambitionen der Kritiker und die Spaltung der Basis nun deutlich sichtbar werden.