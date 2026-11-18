Sotheby's verkauft Van-Gogh-Gemälde in New York für 190,4 Millionen US-Dollar. Nach Einigung über NS-Raubkunstgeschichte erzielt Blühende Kastanienbäume neuen Auktionsrekord.

Das Gemälde Blühende Kastanienbäume von Vincent van Gogh wurde am 6. November 2026 in New York versteigert und erzielte dabei einen historischen Verkaufspreis. Das Auktionshaus Sotheby's gab bekannt, dass das Werk für 190,4 Millionen US-Dollar an den Meistbietenden verkauft wurde. Dieser Betrag entspricht umgerechnet knapp 160 Millionen Franken und markiert einen neuen Auktionsrekord für ein Van-Gogh-Werk.

Verkaufsergebnis übertrifft bisherige Höchstpreise

Sotheby's bestätigte in einer offiziellen Erklärung, dass der Erlös von 190,4 Millionen US-Dollar der zweithöchste Preis ist, der jemals bei diesem Auktionshaus für ein einzelnes Kunstwerk erzielt wurde. Der Verkauf des idyllischen Gemäldes, das eine ländliche Szene in Frankreich zeigt, hat die kunstmarktlichen Erwartungen deutlich übertroffen. Die Transaktion steht im Schatten der vorherigen Kontroversen, die jedoch durch eine letzte Einigung entschärft wurden.

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Einigung vor Auktion beendet NS-Kontroverse

Tage vor dem Termin hatte die Versteigerung droht zu scheitern, da Vorwürfe aufkamen, die früheren Besitzer seien während der NS-Zeit zur Zwangsveräußerung gezwungen worden. US-Medien hatten berichtet, dass eine jüdische Familie die Kastanienbäume in den 1930er Jahren unter Druck verkaufen musste. Einen Tag vor der geplanten Auktion verkündete Sotheby's jedoch, dass eine Einigung zwischen den aktuellen Eigentümern und den Erben der ursprünglichen Besitzer erzielt wurde.

Eigentümerwechsel und Provenienz der Familie Fischer

Der Verleger Samuel Fischer erwarb das Gemälde im Jahr 1909 bei Sotheby's. Nach seinem Tod gelangte es in den Besitz seiner Frau und wurde 1936 an eine andere Familie verkauft. Im Jahr 1975 erwarb eine argentinische Familie das Werk, die es bis zum Verkauf 2026 besaß. Sotheby's betonte, dass diese beiden Familien eine für beide Seiten zufriedenstellende Einigung gefunden haben, um die komplexe Geschichte des Gemäldes während des Holocaust anzuerkennen.

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Künstlerische Bedeutung und Marktimpact

Blühende Kastanienbäume ist ein zentrales Werk des Spätwerks von Vincent van Gogh. Die idyllische Dorfszene repräsentiert die ruhigen Jahre in Auvers-sur-Oise, in denen Van Gogh intensiv malte. Der Erfolg bei Sotheby's in New York unterstreicht die anhaltende Stärke des Marktes für alte Meister und Post-Impressionisten. Sammler und Institutionen weltweit verfolgen die Entwicklung solcher Hochpreistransaktionen genau.

Ausblick auf die Zukunft des Kunstmarktes

Der Verkauf hat gezeigt, dass auch Werke mit belasteter Provenienz bei klarem rechtlichen Status weiterhin Höchstpreise erzielen können. Die schnelle Beilegung der Streitigkeiten vor der Auktion ermöglichte den reibungslosen Ablauf des Geschäfts. Für den Kunstmarkt in New York und London sind solche Rekordsummen ein Indikator für die Liquidität und das Interesse an exklusiven Kulturgütern.