Cadillac und Valtteri Bottas einigen sich auf eine Vertragsverlängerung bis 2029. Der Finne startet 2027 mit Sergio Perez in der Formel 1.

Valtteri Bottas bestätigt seine Zukunft bei Cadillac und wird auch in der Saison 2027 für das US-Team starten. Der 37-jährige finnische Fahrer hat seinen Vertrag mit dem neuen Konstrukteur verlängert und tritt damit in seiner zweiten Saison mit Cadillac in der Formel 1 an. Die offizielle Bekanntgabe der Personalie erfolgte kurz vor dem bevorstehenden Grand Prix von Las Vegas.

Bottas und Perez bilden das Fahrerduo

Bottas startet 2027 erneut an der Seite von Sergio Perez aus Mexiko. Der mexikanische Fahrer hat vor Kurzem bereits einen neuen Vertrag bis zum Ende der Saison 2029 unterzeichnet. Damit ist das Fahreraufgebot für die kommende Ära der Sportwagenhersteller Cadillac in der Formel 1 festgelegt. Beide Piloten bilden das Kader für die Premierensaison des Teams.

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Fahrhistorie und aktuelle Situation

Der Finne ist seit 2013 in der Formel 1 aktiv und blickt auf eine lange Karriere zurück. Bei Cadillac galt der ehemalige Sauber-Fahrer zuletzt als unsicherer Posten für das Jahr 2027. Der US-Neuling wartet in seiner Debütsaison noch immer auf die ersten Punkte in der Fahrer- oder Konstrukteurswertung. Die Erwartungen an das Team sind hoch, doch die Ergebnisse müssen noch folgen.

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Positive Signale vom Fahrer

Valtteri Bottas äußert sich optimistisch über die Entwicklung des Teams. Er erklärt, dass Cadillac den Grundstein gelegt habe und man ständig lerne und sich verbessere. Der Fahrer betonte seine Motivation und erklärte, er sei hungrig auf mehr Ergebnisse. Er glaube an das, was das Team gemeinsam aufbaue, und vertrat die Auffassung, dass die Geschichte von Cadillac gerade erst anfange.

Ausblick auf die nächste Saison

Die Verlängerung zeigt, dass Cadillac an der aktuellen Ausrichtung festhält. Bottas bleibt bis mindestens 2027 Teil des Projekts. Der Fokus liegt darauf, in der kommenden Saison die ersten Punkte zu erzielen. Das Team arbeitet weiter an der Verbesserung der Leistung, um den Einstieg in der Formel 1 zu festigen.