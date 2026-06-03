Valmir Matoshi wechselt zu Kosovo: Schweizer Nachwuchs-Nationalspieler verlässt die Nati

Ein weiteres ehemaliges Nachwuchstalent der Schweizer Nationalmannschaft wechselt den Verband: Valmir Matoshi läuft ab sofort für den Kosovo auf. Der Berner Oberländer war noch in der U21 Schweizer Nationalspieler und hat mit Aufsteiger Thun sensationell die Meisterschaft gewonnen. Der 22-Jährige war mit sechs Treffern und vier Assists einer der Leistungsträger beim Thuner Meisterwunder. Allerdings nicht genug, um in die Schweizer Nati berufen zu werden. Stattdessen entschied sich Matoshi für den Kosovo, der damit eine immer länger werdende Liste von abgewanderten Nachwuchs-Nationalspielern verzeichnet.

Ein weiteres ehemaliges Nachwuchstalent der Schweizer Nati onalmannschaft wechselt den Verband: Valmir Matoshi läuft ab sofort für den Kosovo auf. Der Berner Oberländer war noch in der U21 Schweizer Nati onalspieler und hat mit Aufsteiger Thun sensationell die Meisterschaft gewonnen.

Der 22-Jährige war mit sechs Treffern und vier Assists einer der Leistungsträger beim Thuner Meisterwunder. Allerdings nicht genug, um in die Schweizer Nati berufen zu werden. Stattdessen entschied sich Matoshi für den Kosovo, der damit eine immer länger werdende Liste von abgewanderten Nachwuchs-Nationalspielern verzeichnet. Im vergangenen Jahr hatte die Schweizer Nati bereits zwei Talente an den Kosovo verloren: Leon Avdullahu und Albian Hajdari.

Matoshi freut sich über seine Aufnahme in die kosovarische Nationalmannschaft und verspricht, sein Bestes zu geben





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Valmir Matoshi Schweizer Nati Kosovo Nachwuchs-Nationalspieler Meisterschaft Thun

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mediterranes Flair aus Schweizer AnbauAuberginen passen bestens zur mediterranen und sommerlichen Küche. Die Schweizer Saison startet im April und dauert bis Oktober.

Read more »

Valmir Matoshi entscheidet sich für den KosovoDer frühere Schweizer U21-Nationalspieler Valmir Matoshi spielt neu für den Kosovo.

Read more »

Kosovo angelt sich Thuns Matoshi und Tedesco wird neuer Trainer bei BolognaDer frühere Schweizer U21-Nationalspieler Valmir Matoshi spielt neu für den Kosovo, während Domenico Tedesco neuer Trainer bei Bologna wird.

Read more »

Internationale Fussball-News - Matoshi spielt neu für Kosovo – Schär verlängert bei NewcastleHier finden Sie die wichtigsten Neuigkeiten aus dem internationalen Fussball.

Read more »