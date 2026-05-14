Valie Export: Eine Ikone der feministischen Kunst ist verstorben

Die provokative Künstlerin Valie Export prägte mit ihren radikalen Performances und Medienkunst den Diskurs über den weiblichen Körper und gesellschaftliche Normen.

Valie Export , geboren als Waltraud Stockinger im Jahr 1940 in Linz, war eine der einflussreichsten und zugleich kontroversesten Figuren der feministischen Kunst des 20. Jahrhunderts.

Mit ihrem Tod im Alter von 85 Jahren in Wien hinterlässt sie eine Lücke in der Welt der avantgardistischen Kunst, die weit über die Grenzen Österreichs hinausreicht. Ihr Lebensmotto, dass Kunst aggressiv sein müsse, war kein Aufruf zur Gewalt, sondern eine Forderung nach einer Kunst, die den Betrachter aus seiner Passivität reißt und ihn zwingt, sich mit den bestehenden Machtstrukturen der Gesellschaft auseinanderzusetzen.

Export verstand ihr Werk als Werkzeug zur Befreiung, wobei sie insbesondere die Unterdrückung und Objektifizierung der Frau thematisierte. Ihre Arbeiten waren oft radikal, provokant und darauf ausgerichtet, Tabus zu brechen, die in der konservativen Nachkriegszeit tief verwurzelt waren. Besonders bekannt wurde sie durch ihre bahnbrechenden Performances in den späten 1960er Jahren, die bis heute als Meilensteine der Aktionskunst gelten. Ein prägendes Beispiel ist das Tapp und Tastkino aus dem Jahr 1968.

Bei dieser Aktion schnürte sie sich einen Kasten vor die nackte Brust und lud Passanten in der Wiener Innenstadt dazu ein, durch einen kleinen Vorhang in das Gehäuse zu greifen und ihren Körper zu ertasten. Diese Performance war ein direkter Angriff auf den voyeuristischen Blick des Mannes und verwandelte die passive Rolle der Frau im Kino in eine aktive Konfrontation im öffentlichen Raum. Ebenso schockierend war ihre Aktion Genitalpanik im Jahr 1969 während eines Filmfestivals in München.

Indem sie mit einer aufgeschnittenen Hose in einen Kinosaal spazierte und ihr Schamhaar präsentierte, griff sie die sexuelle Repression und die gesellschaftliche Scham rund um den weiblichen Genitalbereich an. Diese Taten waren keine bloßen Provokationen, sondern präzise kalkulierte Interventionen, die den öffentlichen Raum als politisches Schlachtfeld nutzten. Über die Performance-Kunst hinaus erstreckte sich das Schaffen von Valie Export auf eine beeindruckende Bandbreite von Medien. Sie war eine Pionierin der Medienkunst, der Fotografie und des experimentellen Films.

Ihr multidisziplinärer Ansatz erlaubte es ihr, die Mechanismen der visuellen Kommunikation zu analysieren und zu dekonstruieren. In ihren Filmen und fotografischen Essays untersuchte sie die Beziehung zwischen Raum, Körper und Identität. Die Stiftung, die ihr Erbe verwaltet, betont, dass im Zentrum ihres gesamten Werkes die kritische Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Wahrnehmung und der Normierung des weiblichen Körpers stand. Export scheute sich nie davor, intime, tabuisierte oder gesellschaftlich verdrängte Inhalte in den Fokus zu rücken.

Sie hinterfragte konsequent, wie Weiblichkeit konstruiert wird und welche Rolle die Medien bei dieser Konstruktion spielen. Das Erbe von Valie Export bleibt auch Jahrzehnte nach ihren ersten Aktionen hochaktuell. In einer Zeit, in der Diskussionen über Gender-Identität, Consent und die Repräsentation von Körpern im digitalen Raum zentral sind, wirken ihre Arbeiten wie Vorläufer moderner feministischer Diskurse. Ihre Ausstellungen, wie etwa die im Februar 2023 im Fotomuseum Winterthur, zeigten, dass ihre Kunst nicht altert, sondern im Gegenteil an Relevanz gewinnt.

Sie lehrte uns, dass die Kunst nicht nur schön oder dekorativ sein darf, sondern dass sie eine stachelige, manchmal schmerzhafte Funktion haben muss, um gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen. Valie Export war eine unerschrockene Kämpferin für die Sichtbarkeit der Frau und eine Künstlerin, die den Mut besaß, die Grenzen des Sagbaren und Sichtbaren immer wieder neu zu definieren.

Ihr Tod markiert das Ende einer Ära, doch ihre radikalen Ideen werden weiterhin Generationen von Künstlern und Aktivisten inspirieren, die sich weigern, in die vorgegebenen Rollen zu passen





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