Valère Consulting verstärkt Team und erhält KAG-Lizenz

Valère Consulting hat einen neuen Portfoliomanager ernannt, den Verwaltungsrat erweitert und die KAG-Lizenz der Finma erhalten. Zudem wurde die Multi-Asset-Strategie des V.C. Wealth Portfolio Fund integriert.

Valère Consulting verstärkt sein Team und seine Strukturen deutlich. Mit der Ernennung von Dominik Järmann zum neuen Portfoliomanager, der seine Position bereits im Februar eingenommen hat, setzt das Unternehmen auf bewährte Expertise und frischen Input.

Järmann ist kein Unbekannter bei Valère Consulting, da er bereits von 2018 bis 2021 als Portfoliomanagement-Assistent tätig war. Nach dieser Zeit sammelte er wertvolle Erfahrungen bei renommierten Finanzinstituten wie Credit Suisse, Partners Group und UBS Asset Management. Diese breite Erfahrungspalette wird Valère Consulting dabei unterstützen, die Portfolioverwaltung für seine anspruchsvollen Kunden weiter zu optimieren und innovative Anlagestrategien zu entwickeln.

Die Rückkehr von Järmann unterstreicht die Attraktivität von Valère Consulting als Arbeitgeber und die Möglichkeit, hier eine Karriere im Bereich des Vermögensmanagements zu gestalten. Die strategische Bedeutung dieser Position für das Unternehmen ist unbestritten, da der Portfoliomanager eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung der Anlageziele der Kunden und der Erzielung nachhaltiger Renditen spielt. Die Entscheidung für Järmann spiegelt das Engagement von Valère Consulting wider, in qualifizierte Fachkräfte zu investieren und die Qualität seiner Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern.

Parallel zur Verstärkung des Portfoliomanagements hat Valère Consulting auch sein Aufsichtsgremium erweitert. Nik Bamert und Markus Gitz sind neu im Verwaltungsrat und bringen umfangreiche Erfahrung aus verschiedenen Bereichen der Finanzindustrie mit. Besonders hervorzuheben ist, dass Nik Bamert direkt das Präsidium des Verwaltungsrats übernommen hat. Bamert ist ein diplomierter Wirtschaftsprüfer und verfügt über 25 Jahre Erfahrung in Finanzführung, Controlling und Konzernrevision.

Seine Expertise erstreckt sich über namhafte Unternehmen wie Credit Suisse, Omya, ENGIE und die Aargauische Gebäudeversicherung. Diese breite Erfahrung wird Valère Consulting bei der strategischen Ausrichtung und der Einhaltung höchster Governance-Standards unterstützen. Markus Gitz hingegen blickt auf über 20 Jahre Erfahrung im Fondsbereich zurück, unter anderem als CEO der Accuro Fund Solutions. Seine Kenntnisse im Bereich der Fondsverwaltung und -regulierung sind für Valère Consulting von unschätzbarem Wert, insbesondere im Hinblick auf die kürzlich erhaltene KAG-Lizenz.

Die Erweiterung des Verwaltungsrats mit diesen beiden erfahrenen Persönlichkeiten unterstreicht das Bestreben von Valère Consulting, seine Führungskompetenz zu stärken und sich für zukünftige Herausforderungen optimal aufzustellen. Die Kombination aus Bamerts Expertise in der Finanzführung und Gitz' Erfahrung im Fondsbereich verspricht eine solide Grundlage für eine erfolgreiche Weiterentwicklung des Unternehmens. Ein weiterer wichtiger Meilenstein für Valère Consulting ist die im März erhaltene KAG-Lizenz der Finma.

Diese Lizenz ermöglicht es dem Unternehmen, seine Dienstleistungen im Bereich des kollektiven Vermögensmanagements weiter auszubauen und seine Position im Markt zu festigen. Die Erlangung der KAG-Lizenz ist das Ergebnis einer fünfjährigen Phase der Unterstellung bei der Aufsichtsorganisation für Vermögensverwalter (AOOS) im Rahmen des Finanzinstitutsgesetzes. Dieser Prozess hat Valère Consulting geholfen, seine internen Prozesse und Kontrollmechanismen zu optimieren und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sicherzustellen.

Darüber hinaus hat Valère Consulting die Multi-Asset-Strategie des V.C. Wealth Portfolio Fund von der liechtensteinischen Valeria Capital übernommen und das gesamte Team integriert. Valeria Capital wurde 2014 von den Gründern von Valère Consulting ins Leben gerufen, was die enge Verbindung zwischen den beiden Unternehmen unterstreicht. Diese Integration ermöglicht es Valère Consulting, sein Angebot im Bereich der Multi-Asset-Strategien zu erweitern und seinen Kunden eine noch umfassendere Palette an Anlageoptionen anzubieten.

Valère Consulting, gegründet 2010 von Tristan Bregy und Pierre-André Gailland, ist spezialisiert auf die Portfolioverwaltung für vermögende Privatkunden, Stiftungen und Trusts und verwaltet derzeit ein Vermögen von über 1 Milliarde Franken. Die Geschäftsleitung wird heute durch Silke Kluyken Pfammatter ergänzt, die ebenfalls einen wichtigen Beitrag zur strategischen Ausrichtung des Unternehmens leistet





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