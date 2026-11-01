Valentin Vacherot gewinnt Swiss Indoors 2026 in Basel

Valentin Vacherot gewinnt das ATP-Hallenturnier Swiss Indoors 2026 in Basel. Der Monegose schlägt Jiri Lehecka in drei Sätzen seinen zweiten großen Titel.

Der monegassische Tennisspieler Valentin Vacherot hat die Swiss Indoors 2026 im Schweizer Basel für sich entschieden. Der ATP-Ranglistendrittachtunddreißigste besiegte im Finale den tschechischen Athleten Jiri Lehecka, der auf Platz zweiundzwanzig der Weltrangliste geführt wird. Vacherot triumphierte nach einem dramatischen Match mit drei Sätzen im Ergebnis von zwei zu sechs, sechs zu drei und sechs zu drei. Es handelt sich um den zweiten Titelgewinn auf ATP-Niveau für den Profispieler aus Monaco.

Dramatischer Turnierverlauf in Basel

Der Start in das Endspiel fiel für den Favoriten und späteren Sieger alles andere als rosig aus. Vacherot ging im ersten Satz schnell mit einer knappen Niederlage von zwei zu sechs aus der Kappe. Trotz dieses fürchterlichen Beginns zeigte der Monegasse eine bemerkenswerte mentale Stärke und ließ sich von der vorübergehenden Überlegenheit seines Gegenübers nicht entmutigen. Er musste sich zunächst von der Präsenz Leheckas beeindrucken lassen, bevor er den Kurs im weiteren Verlauf der Begegnung vollständig umdrehte.

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Im zweiten Satz steigerte Vacherot seine Intensität erheblich. Er nutzte taktische Änderungen, um aus der Defensive in die Offensive zu wechseln. Jiri Lehecka versuchte, durch Angriffs- und Defensivspiele gegenzusteuern, doch es fehlte ihm zunehmend die notwendige Präzision. Besonders bei der Vorhand zeigte der Tscheche Schwächen, indem er den Ball weit ins Aus schlug. Diese Fehler halfen dem monegassischen Spieler, den Satz mit sechs zu drei für sich zu entscheiden.

Leheckas Vorhand Schwächen genutzt

In den entscheidenden Phasen des Spiels wurde deutlich, dass die Vorhand von Lehecka zu lang wurde. Vacherot nutzte diese Schwäche gezielt aus und umlief seinen Kontrahenten im Feld, um den Ball in bedrohliche Positionen zu zwingen. Der tschechische Spieler wankte wiederholt mental und physikalisch. Er umlief den Ball vergeblich und beging Fehler bei der Platzierung. Obwohl er unter Druck an der Grundlinie die Nerven bewahrte und den richtigen Winkel fand, reichte dies am Ende nicht für den Sieg.

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Im dritten Satz zog Lehecka die Leistungskurve wieder nach oben und versuchte, aus der Schlinge zu krabbeln. Er teilt den Ball hart aus und sorgte für einige spannende Punkte. Vacherot erlief sich dennoch den Ball und versuchte mit Passierbällen durchzukommen. Diese kamen jedoch nicht immer durch, da der Tscheche seine Defensive organisierte. Der Tscheche war bei eigenem Aufschlag arg in Bedrängnis, konnte aber durch punktuelle Leistungssteigerungen wieder aufholen.

Zweiter Titel nach sensationälem Shanghai

Der finale Durchmarsch im dritten Satz wurde mit sechs zu drei bestraft. Die Präzision kehrte beim Tschechen zurück, als er schnelle Punkte machte. Doch Vacherot blieb hartnäckig und ließ sich nicht beirren. Die im ersten Satz gezeigte Überlegenheit des Tschechen war nicht mehr wiederzuerkennen. Am Netz blieb die Backhand von Lehecka manchmal hängen, was Vacherot weitere Punkte einbrachte. Vacherot näherte sich seinem zweiten Titel nach dem sensationellen Sieg in Shanghai im vergangenen Jahr, wo er als Wildcard-Inhaber das ATP-1000er-Turnier holen konnte.

Spektakel pur in Basel! Am Ende läuft Vacherot nach dem wilden Hin-und-Her gar nicht mehr zurück. Der Monegasse zeigt, dass er auch unter extremem Druck die Kontrolle behält. Das Match war geprägt von schnellen Wechseln zwischen Angriff und Abwehr. Am Ende fehlte Lehecka die entscheidende Konstanz, um den ersten Satzvorteil in den nächsten zwei Sätzen zu halten. Vacherot hat die Swiss Indoors 2026 gewonnen und festigt damit seine Position im internationalen Tennis.