Valentin Stocker übernimmt kommissarisch die Rolle als Sportlicher Leiter der 1. Mannschaft beim FC Basel

Valentin Stocker, ein ehemaliger FC Basel-Spieler und mittlerweile Sportlicher Leiter der 1. Mannschaft, übernimmt vorübergehend die Rolle des Sportlichen Leiters für die kommende Saison. Nach dem Abgang von Daniel Stucki, dem bisherigen Sportchef, wird der FC Basel seine sportliche Leitung neu organisieren.

Neue Rolle für Club-Ikone Valentin Stocker beim FC Basel: Der 37-Jährige übernimmt kommissarisch die Rolle als Sport licher Leiter der 1. Mannschaft . Valentin Stocker steigt beim FC Basel zum kommissarischen Sport lichen Leiter auf.

Nach dem Abgang von Sportchef Daniel Stucki stellt sich der FC Basel in der sportlichen Leitung neu auf: Valentin Stocker übernimmt per sofort die kommissarische Rolle als Sportlicher Leiter der Neue Köpfe beim FCB: Marko Filipovic, Andreas Herrmann und Dennis Hofmann (v.l.n.r. ). - FCB Der FC Basel schreibt, man organisiere sich in der aktuellen Phase der Saisonvorbereitung neu.

«Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten rund um die Bildung der 1. Mannschaft für die neue Saison werden auf zwei Personen verteilt. » Valentin Stocker solle in seiner Funktion die tägliche Führung rund um das Team übernehmen.

«Er ist erster Ansprechpartner für den Cheftrainer, dessen Staff sowie die Spieler. »Diese Funktion ist aktuell zeitlich begrenzt: Stocker übernimmt sie vorerst bis zum Ende des Transferfensters.

«Danach wird gemeinsam entschieden, wie sich der FC Basel für die laufende Saison weiter aufstellt. » Stocker sagt: «Es ist für mich selbstverständlich, dass ich in dieser wichtigen Phase für den FC Basel voll da bin. Und meinen Beitrag dafür leiste, die bestmöglichen Voraussetzungen für die kommende Saison zu schaffen.





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FC Basel Valentin Stocker Sportlicher Leiter 1. Mannschaft Saisonvorbereitung

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