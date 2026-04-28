Uznach investiert in neues elektrisches Kommunalfahrzeug und Schnelladestation

Der Gemeinderat von Uznach hat die Anschaffung eines Meili 7000 URS.e ML für 433'340,50 Franken genehmigt. Das neue Fahrzeug soll das veraltete Modell ersetzen und wird durch eine Schnelladestation unterstützt. Die Gemeinde setzt damit auf nachhaltige Mobilität und moderne Infrastruktur.

Der Gemeinderat von Uznach hat die Anschaffung eines neuen Kommunalfahrzeug s, des Meili 7000 URS.e ML, im Betrag von 433'340,50 Franken genehmigt. Gleichzeitig wird eine Schnelladestation für das elektrische Fahrzeug installiert.

Das derzeit im Einsatz befindliche Fahrzeug wurde 2011 in Verkehr gesetzt und hat bereits 5100 Betriebsstunden auf dem Buckel. Es weist erhebliche Verschleißerscheinungen auf, darunter ein durchgerostetes Chassis und defekte Partikelfilter.

Zudem sind die Unterhalts- und Servicekosten in den letzten Jahren stark gestiegen, wobei der letzte Service allein 17'000 Franken kostete. Auch der Salzstreuer des Fahrzeugs ist veraltet und muss ersetzt werden. Die Budgetversammlung vom 2. Dezember 2025 hat den Kredit für die Ersatzbeschaffung eines elektrobetriebenen Fahrzeugs bewilligt.

Das ausgewählte Modell, der Meili 7000 URS.e ML, ist vielseitig einsetzbar und voll belastbar für die Bedürfnisse der Gemeinde. Es dient Transporten aller Art, einschließlich Muldentransporten mit Wechselaufbau, sowie Spezialeinsätzen an verschiedenen Orten wie dem Flussbad, Spielplätzen, dem Hausdienst, dem Markt und dem Sozialamt.

Zudem wird das Fahrzeug für den Winterdienst mit einem neuen Schneepflug und Salzstreuer genutzt. Die Finanzierung erfolgt über die Erfolgsrechnung, während die Anschaffungskosten von 433'340,50 Franken vom Gemeinderat genehmigt wurden. Die Gemeinde Uznach setzt damit einen weiteren Schritt in Richtung nachhaltiger Mobilität und moderner Infrastruktur. Das neue Fahrzeug soll nicht nur die Effizienz der kommunalen Dienste steigern, sondern auch die Umweltbelastung durch den Einsatz eines elektrischen Antriebs reduzieren.

Die Installation der Schnelladestation unterstreicht das Engagement der Gemeinde für eine zukunftsorientierte und umweltfreundliche Lösung





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Uznach Kommunalfahrzeug Elektromobilität Nachhaltigkeit Infrastruktur

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