USZ im Untersuchungsfokus: Fragen und Antworten zu den schwerwiegenden Vorfällen

Eine Untersuchung von Vorfällen zwischen 2016 und 2020 am Universitätsspital Zürich (USZ) wirft Fragen nach Verjährung, Whistleblowing und Interessenbindungen auf. Das USZ kooperiert mit der Staatsanwaltschaft und untersucht den Fall umfassend.

Die Universitätsspital Zürich ( USZ ) steht im Zentrum einer Untersuchung bezüglich schwerwiegender Vorfälle , die sich zwischen 2016 und 2020 ereigneten, wobei die zugrunde liegenden Handlungen bis ins Jahr 2014 zurückreichen.

Eine zentrale Frage, die im Rahmen der Untersuchung gestellt wurde, betrifft die Verjährung der potenziell strafbaren Handlungen. Die Kommission, die die Vorfälle untersucht, hat eine Gesamtschau vorgenommen und nicht einzelne Fälle isoliert betrachtet. Die Verjährungsfristen für die in Frage kommenden Delikte liegen bei zehn Jahren. Kritisch ist, dass die Staatsanwaltschaft seit 2020 über ausreichende Kenntnisse der Vorkommnisse am USZ verfügte.

Dies wirft die Frage auf, warum die Ermittlungen erst jetzt intensiviert wurden und welche Gründe für die Verzögerung vorlagen. Die Untersuchung konzentriert sich auf mehrere Bereiche, darunter Todesfälle im Zusammenhang mit dem Einsatz von Kardiobändern, unangemessene Anwendungen von Medikamenten und ungewöhnliche Todesfälle. Das USZ hat in zwei Todesfällen, die direkt mit dem Einsatz von Kardiobändern in Verbindung standen, Anzeige erstattet.

In den übrigen Fällen, die die nicht sachgemäße Verwendung von Medikamenten und die ungewöhnlichen Todesfälle betrafen, hat das USZ die Staatsanwaltschaft mit umfassender Dokumentation informiert. Diese proaktive Meldung deutet darauf hin, dass das USZ die Schwere der Vorfälle erkannte und eine Zusammenarbeit mit den Behörden anstrebte. Ein weiterer Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf dem Umgang des USZ mit dem Whistleblower, der die Vorfälle öffentlich machte.

Das USZ räumt ein, dass der Whistleblower einen wichtigen Beitrag zur Aufdeckung der Probleme geleistet hat und seine Meldungen weitgehend korrekt waren. Gleichzeitig wird betont, dass der Whistleblower Teil des Operationsteams war und seine Handlungen zu einer Beeinträchtigung der Teamarbeit geführt haben. Die Entlassung des Whistleblowers erfolgte laut USZ nicht aufgrund seiner Enthüllungen, sondern aufgrund seiner Rolle innerhalb des Teams.

Diese Darstellung wirft Fragen nach der Motivation hinter der Entlassung auf und ob der Whistleblower möglicherweise für seine Ehrlichkeit bestraft wurde. Die USZ-CEO betonte, dass Ärzte bereits vor der jüngsten Änderung der Richtlinien verpflichtet waren, Interessenbindungen offenzulegen. Bisher war jedoch eine einmalige Offenlegung ausreichend. Seit dem 20.

April 2024 müssen Interessenbindungen und Konflikte jährlich neu angegeben werden. Diese Verschärfung der Regeln soll sicherstellen, dass potenzielle Interessenkonflikte transparent gemacht und vermieden werden. Die jährliche Offenlegung soll dazu beitragen, die Unabhängigkeit und Objektivität der medizinischen Entscheidungen zu gewährleisten. Die Untersuchung konzentriert sich primär auf die Herzklinik des USZ, jedoch wird auch geprüft, ob ähnliche Probleme in anderen Kliniken des Spitals auftreten könnten.

Das USZ räumt ein, dass es nicht ausgeschlossen werden kann, dass es auch in anderen Kliniken zu Problemen gekommen ist oder kommt. Es wird jedoch betont, dass die Kliniken und ihre 11'000 Mitarbeitenden insgesamt sehr gute Arbeit leisten. Diese Aussage soll die Mitarbeiter motivieren und das Vertrauen in das USZ stärken. Die Frage, ob das USZ eine umfassende interne Untersuchung in allen Kliniken durchgeführt hat, um potenzielle Probleme zu identifizieren, bleibt jedoch offen.

Die Auseinandersetzung mit den Familien der Opfer ist ein weiterer wichtiger Aspekt der Untersuchung. Es stellt sich die Frage, ob finanzielle Entschädigungen für die Opfer in Betracht gezogen werden. Ein Beirat soll sich mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen, jedoch ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh, um konkrete Informationen zu teilen. Die Kommunikation mit den Opferfamilien und die Klärung der Frage nach möglichen Entschädigungen sind entscheidende Schritte, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in das USZ wiederherzustellen.

Die gesamte Situation erfordert eine transparente und umfassende Aufarbeitung, um die Ursachen der Vorfälle zu identifizieren und sicherzustellen, dass sich solche Ereignisse in Zukunft nicht wiederholen





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