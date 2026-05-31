Usterstrasse: Massiversum für Verkehrssicherheit und Velofreundlichkeit geplant

Der Regierungsrat hat 11,26 Millionen Franken beauftragt, um die stark verschlechterte Usterstrasse zu erneuern. Ziel ist die Verbesserung des Straßenbelags, die Schaffung lärmärmerer Beschilderung, die Optimierung der Bushaltestellen sowie die Installation von Velofurten und Fußgängerstreifen, um die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhen.

Die Usterstrasse zwischen der Obermattstrasse und der Ruetschbergstrasse befindet sich in einem stark verschlechterten Zustand und muss dringend instand gesetzt werden. Gleichzeitig soll die Sicherheit für den Velo‑ und Fußverkehr in diesem Bereich verbessert werden.

Der kantonale Regierungsrat hat dafür Ausgaben in Höhe von 11,257 Millionen Franken bewilligt und das Projekt offiziell festgesetzt. Die Strecke ist eine wichtige Verbindungsachse, auf der täglich durchschnittlich mehr als 11.000 Fahrzeuge unterwegs sind. Die Fahrbahn weist erhebliche Mängel auf, die auch auf den extrem setzungsempfindlichen Untergrund zurückzuführen sind, etwa von Sumpf- und Seeablagerungen. Aufgrund des schlechten Zustands wurden bereits Sofortmaßnahmen ergriffen; seit Frühjahr 2023 weisen spezielle Warnschilder auf die unebene Fahrbahn hin.

Um die Verkehrssicherheit langfristig zu gewährleisten, ist eine grundlegende Erneuerung des rund ein Kilometer langen Abschnitts unumgänglich. Die geplante Instandsetzung umfasst den kompletten Ersatz des Strassenkoffers bis auf eine Tiefe von 1,5 Metern. Vorgesehen ist ferner der Einbau eines lärmarmer Deckbelags, um die Lärmbelastung für Anwohner und Freizeitnutzer zu reduzieren. Die beiden Bushaltestellen Ruetschbergstrasse und Im Spitz werden hindernisfrei ausgestattet.

Beide Haltestellen werden als Fahrbahnhaltestellen ausgelegt, was den Fahrplan stabilisiert, da Busse nach dem Halt ohne Wartezeit direkt weiterfahren können. An der Haltestelle Im Spitz (Fahrtrichtung Pfäffikon) wird die Busbucht zurückgebaut und begrünt, sodass eine sauberere und sicherere Umgebung für die Fahrgäste entsteht. Ein zentraler Bestandteil des Projekts ist die Verbesserung der Infrastruktur für den Velo‑ und Fußverkehr. Im Bereich der Bushaltestellen Ruetschbergstrasse sowie an der Schanzstrasse und der Obermattstrasse werden neue Mittelschutzinseln mit Fußgängerstreifen und Velofurten errichtet.

An der Obermattstrasse wird eine neue Lösung realisiert, um dorfeinwärts fahrende Velos sicher von Rad- und Gehweg zurück auf die Fahrbahn zu lenken; gleichzeitig wird in der Gegenrichtung ein Radstreifen die Zufahrt zum Veloweg optimieren. Das Bauprojekt wurde zwischen dem 27. September und dem 28. Oktober 2024 öffentlich gelegt.

Während dieser Frist kamen 13 Einsprachen ein. Mit elf Einsprechenden konnte eine einvernehmliche Lösung erzielt werden. Die beiden verbliebenen Einsprachen hat der Regierungsrat mit der Festsetzung abgelehnt. Sofern gegen die Entscheidung des Regierungsrates keine Rechtsmittel erhoben werden, plant das kantonale Tiefbauamt, im zweiten Quartal 2027 mit den Bauarbeiten zu beginnen.

Die Arbeiten dürften voraussichtlich etwa 15 Monate in Anspruch nehmen. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf rund 11,26 Millionen Franken. Davon entfallen etwa 9,44 Millionen Franken auf gebundene Ausgaben für die Instandsetzung, während ca. 1,82 Millionen Franken neue Ausgaben für die projektbezogenen Verbesserungen und Ausbauten darstellen. Der Regierungsrat hat die entsprechenden Mittel bewilligt.

Im Spannungsfeld zwischen Mobilität und Lebensqualität zielt die Maßnahme darauf ab, die Verkehrswege in der Usterstrasse sicherer und benutzerfreundlicher zu gestalten. Durch die Kombination aus Lärmminderung, Verbesserung der Velo‑ und Fussverkehrsinfrastruktur sowie modernen Bushaltestellenelementen wird eine vielschichtige, zukunftsfähige Verkehrsanbindung geschaffen, die den Bedürfnissen aller Verkehrsteilnehmer gerecht wird. Diese Erneuerung ist Teil einer umfassenderen Strategie des Kantons, die Verkehrsinfrastruktur nachhaltig zu modernisieren und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren.

Durch die gezielte Förderung von Rad- und Fußwegen soll zudem ein stärkeres Bewusstsein für alternative Fortbewegungsmittel geweckt werden, was langfristig zu einer gesünderen und nachhaltigeren Mobilität beiträgt





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