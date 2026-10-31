Uster büsst Littering mit bis zu 250 Franken

Die Stadtpolizei Uster erinnert an die schweizweit harmonisierten Bussen für Littering: Schon ein weggeworfener Zigarettenstummel kostet 80 Franken.

Die Stadtpolizei Uster weist darauf hin, dass das achtlose Wegwerfen oder Liegenlassen von Abfällen im öffentlichen Raum gebüsst werden kann. Die schweizweit harmonisierten Bestimmungen gelten dabei nicht nur für grössere Abfallmengen, sondern auch für vermeintliche Kleinigkeiten. Schon ein einzelner weggeworfener Zigarettenstummel, ein Kaugummi oder ein kleines Verpackungspapier kann eine Ordnungsbusse von 80 Franken nach sich ziehen.

Mit ihrem Hinweis will die Stadtpolizei Uster für einen verantwortungsvollen Umgang mit Abfällen sensibilisieren. Die Botschaft ist einfach: Zigarettenstummel, Verpackungen und andere Abfälle gehören in den dafür vorgesehenen Abfalleimer und nicht auf Strassen, Plätze oder Grünflächen.

Also read Neuenhof sieht 2027‑Defizit von 1,73 Millionen Franken und plant Steuerfuss‑Anpassung

Ordnungsbussen für Littering nach Menge gestaffelt

Die Höhe der Busse richtet sich nach der Menge des widerrechtlich entsorgten Abfalls. Für einen einzelnen Kleinabfall wie eine Getränkedose oder eine Flasche werden 80 Franken fällig. Bei mehreren Kleinabfällen mit einem Gesamtvolumen von weniger als 17 Litern beträgt die Ordnungsbusse 100 Franken.

Liegt die Menge zwischen 17 und 35 Litern, sind es 150 Franken. Werden mehr als 35 bis zu 110 Liter Siedlungsabfall widerrechtlich entsorgt, werden 250 Franken fällig. Die schweizweit einheitlichen Bussen sollen dazu beitragen, Strassen, Grünflächen und öffentliche Plätze sauber zu halten.

Advertisement

Die genannten Beträge sind allerdings keine allgemeine Obergrenze für sämtliche Abfalldelikte. Für grössere Abfallmengen oder Fälle, die sich nicht im Ordnungsbussenverfahren erledigen lassen, kommt das ordentliche Strafverfahren zur Anwendung.

Zigarettenstummel belasten die Umwelt

Zigarettenstummel gehören zu den Abfällen, die im öffentlichen Raum besonders häufig anzutreffen sind. Filter bestehen meist aus Kunststofffasern und bauen sich in der Umwelt nur langsam ab. Zudem können Rückstände aus Zigaretten die Umwelt belasten. Besonders problematisch ist es, wenn Stummel in Gewässer, auf Grünflächen oder in die Kanalisation gelangen.

Wer raucht, kann einen kleinen verschliessbaren Taschenaschenbecher mitnehmen. Zigaretten sollten vor der Entsorgung vollständig gelöscht sein. So lassen sich Abfall und Brandgefahren vermeiden.

Kleine Gewohnheiten gegen Littering im Alltag

Ob nach dem Mittagessen im Park, beim Rauchen an einer Bushaltestelle oder unterwegs mit einem Getränk: Kleine Abfälle fallen im Alltag schnell an. Werden sie achtlos weggeworfen, spricht man von Littering. Das Bundesamt für Umwelt unterscheidet Littering von der widerrechtlichen Entsorgung grösserer Abfallmengen.

Advertisement

Ein sauberer öffentlicher Raum beginnt bei kleinen Gewohnheiten. Wer Essen oder Getränke mitnimmt, kann auch die spätere Entsorgung bereits einplanen. Eine kleine Tüte im Rucksack oder in der Tasche reicht oft aus, um Verpackungen, Servietten und andere Reste bis zum nächsten Abfalleimer aufzubewahren.

Wiederverwendbare Trinkflaschen, Lunchboxen und Besteck reduzieren die Menge an Abfällen, die überhaupt entsteht. Auch vermeintlich kleine Gegenstände wie Kaugummis oder Kassenzettel gehören in einen Abfalleimer. Werden sie auf dem Boden zurückgelassen, können sie Reinigungsarbeiten verursachen und die Umwelt belasten.

Auch gefüllte Hundekotsäcklein gehören in die dafür vorgesehenen Behälter. Sie am Wegrand oder im Gebüsch liegen zu lassen, ist keine ordnungsgemässe Entsorgung. Wer eine Sitzbank, einen Picknickplatz oder eine Bushaltestelle verlässt, sollte kurz prüfen, ob Verpackungen, Zigarettenstummel oder andere Abfälle zurückgeblieben sind. Das dauert wenige Sekunden und hilft, öffentliche Plätze sauber zu halten.