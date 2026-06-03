USA verhängen neue Strafzölle gegen Schweiz und EU

Die USA planen, neue Strafzölle gegen rund 60 Handelspartner einzuführen, darunter auch die Schweiz. Die Regierung von Präsident Donald Trump wirft den betroffenen Ländern vor, nicht genügend gegen die Einfuhr von Waren vorzugehen, die unter Zwangsarbeit hergestellt wurden. Die EU hat sich mit den USA geeinigt und die Schweiz verhandelt über einen neuen Zolldeal bis Ende Juli.

Die USA haben die Schweiz in ihren Visier genommen und planen neue Strafzölle einzuführen. Die Regierung von Präsident Donald Trump wirft den betroffenen Ländern vor, nicht genügend gegen die Einfuhr von Waren vorzugehen, die unter Zwangsarbeit hergestellt wurden.

Gemäss einem am Dienstag veröffentlichten Bericht des US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer gehört die Schweiz zu 54 Volkswirtschaften, die aus Sicht Washingtons kein ausdrückliches Importverbot für solche Produkte kennen. Für diese Länder wird ein zusätzlicher Zollsatz von 12,5 Prozent vorgeschlagen. Die EU würde dagegen mit 10 Prozent belastet, da sie zwar ein Verbot eingeführt habe, dessen Durchsetzung aber als ungenügend gelte. Der Vorschlag ist noch nicht definitiv. Bis Anfang Juli läuft eine Konsultation, anschliessend sind Anhörungen geplant





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