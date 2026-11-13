USA verhängen absolutes Startverbot für Flüge nach Europa

Das US-Heimatschutzministerium hat wegen technischer Störungen im Flugkontrollsystem ein absolutes Startverbot für Flüge aus Europa verhängt. Tausende Passagiere sind betroffen.

Das US- Heimatschutzministerium hat am 13. November 2026 ein absolutes Startverbot für alle Flüge von Europa in die Vereinigten Staaten verhängt. Diese drastische Maßnahme wurde ergriffen, nachdem schwere Kommunikationsprobleme in den US-amerikanischen Flugleitsystemen aufgetreten sind. Bundesinnenminister Markwayne Mullin erklärte im Weißen Haus, dass diese Aktion als reine Vorsichtsmaßnahme eingestuft wird. Die Sicherheitslage für Passagiere und die allgemeine Öffentlichkeit wird nach wie vor als unbedenklich eingestuft.

Ursachen und technischer Hintergrund des Stops

Die Europäische Agentur für Flugsicherheit Eurocontrol teilte der Presse in der Nacht mit, dass keine Abflüge aus Europa in Richtung USA genehmigt werden. Analysten des Finanzdienstleisters Bloomberg deuten darauf hin, dass ein jüngeres Software-Update als möglicher Auslöser für die Störungen in Betracht gezogen wird. Das Federal Bureau of Investigation (FBI) überprüft aktuell diese technische Hypothese im Detail. Der Nachrichtensender CNN berichtete, dass Piloten in der Luft teilweise auf Notfrequenzen ausweichen mussten, um Verbindungen aufrechtzuerhalten.

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Es handelt sich um den zweiten landesweiten Stopp des zivilen Luftverkehrs in den USA seit den Terroranschlägen am 11. September 2001. Die vorherige ähnliche Maßnahme fand im Januar 2023 statt, als ein Ausfall des Systems zur Übermittlung von Nachrichten an Piloten den Betrieb lahmlegte. Damals wurde die Beschränkung bereits nach wenigen Stunden wieder aufgehoben. Eine konkrete Erklärung für die aktuelle Dauer der Sperrung wurde seitens der Behörden vorerst nicht genannt. Mullin betonte, dass es mindestens "einige Zeit" dauern wird, bis der Stopp vollständig aufgehoben wird.

Auswirkungen auf Airlines und Passagiere

Zehntausende Reisende sitzen derzeit in den betroffenen Flughäfen fest und warten auf weitere Anweisungen. Die US-Fluggesellschaft American Airlines hat bereits kurz nach Bekanntwerden der Sperre mitgeteilt, dass die Flugpläne bis zum Tagesende definitiv betroffen bleiben. Maschinen, die sich zum Zeitpunkt der Anordnung noch in der Luft befanden, landeten schrittweise und sicher, während neu geplante Starts blockiert wurden. Southwest Airlines war besonders sichtbar von den Konsequenzen betroffen, da ihre Flugzeuge in den USA am Boden blieben.

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Der Finanzmarkt reagierte unmittelbar auf die unvorhergesehenen Ereignisse am 13. November 2026. Die Aktie des Autovermieters Hertz legte im nachbörslichen Handel deutlich um zehn Prozent zu. Anleger gehen davon aus, dass gestrandete Fluggäste massenhaft auf Mietwagen als Alternative zum Flugverkehr zurückgreifen werden. Die unsichere Lage sorgt für massive Unannehmlichkeiten im globalen Transportsektor und erhöht die logistischen Kosten für betroffene Unternehmen erheblich.

Politische Debatte und zukünftige Maßnahmen

Die veraltete Infrastruktur des US-Luftfahrtsystems wird zunehmend in die Kritik gezogen. Das System gilt als ein über Jahrzehnte gewachsenes, fragmentiertes Gebilde, das teilweise als technisch nicht mehr zeitgemäß angesehen wird. Verkehrsminister Duffy hatte im November angekündigt, dass die alten Computersysteme, die noch aus den 1980er Jahren stammen und Diskettenlaufwerke nutzen, bis Ende 2028 ausgemustert werden sollen. Diese Systeme werden unter anderem für die Übermittlung von Wetterdaten verwendet. Die Demokratische Senatorin Tammy Duckworth kündigte an, von der Federal Aviation Administration (FAA) umfassende Rechenschaftsberichterstattung einzufordern.

Die politische Dimension der Krise verschärft sich durch den bevorstehenden Machtwechsel im US-Kongress. Die Demokraten übernehmen im Januar die Mehrheit in beiden Kammern des Parlaments von den Republikanern. Die Regierung von Präsident Donald Trump wirft oft das Kabinett seines Vorgängers Joe Biden vor, Untätigkeit bezüglich der Modernisierung der Infrastruktur zu zeigen. Die Entwicklerfirma des betroffenen Systems bestätigte auf der Online-Plattform X, dass die neu eingeführte Künstliche Intelligenz nicht für die aktuellen Probleme verantwortlich ist. Mullin erklärte jedoch, dass man vorerst nichts ausschließen wolle, um alle technischen Möglichkeiten zu prüfen. Der Wiederanlauf des regulären Flugbetriebs bleibt bis auf Weiteres offen und ist von der erfolgreichen Diagnose der Störungsquelle abhängig.