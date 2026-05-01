USA unter Druck: Trump sucht Lösung im Iran-Konflikt vor China-Reise

Die Blockade der Straße von Hormus und die steigenden Benzinpreise in den USA erhöhen den Druck auf Präsident Trump. Er sucht nach militärischen und diplomatischen Lösungen, bevor seine geplante China-Reise ansteht. Gleichzeitig verschärft sich die innenpolitische Krise im Iran.

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran eskalieren weiter, während die Blockade der Straße von Hormus die weltweite Energieversorgung bedroht. US-Präsident Donald Trump steht unter wachsendem Druck, eine Lösung zu finden, bevor seine geplante China -Reise ansteht.

Trump betont zwar, dass die USA den Konflikt bereits gewonnen hätten, doch seine Geduld mit Teheran scheint langsam zu schwinden. Am Donnerstag soll er Admiral Brad Cooper, den Kommandeur des US-Zentralkommandos, ins Weiße Haus bestellt haben, um mögliche militärische Optionen zu besprechen. Laut dem Internet-Portal Axios wurden dabei eine kurze, aber intensive Angriffswelle sowie Luftangriffe auf iranische Infrastrukturziele diskutiert.

Zudem könnte eine Mission in der Straße von Hormus in Betracht gezogen werden, bei der möglicherweise auch Bodentruppen eingesetzt werden. Parallel dazu versucht die US-Regierung, eine internationale Allianz zu formen, die die Patrouillen in der Meerenge unterstützen soll. Das sogenannte Maritime Freedom Construct soll die bereits vorhandenen Streitkräfte Großbritanniens und Frankreichs ergänzen. Eine entsprechende Depesche des US-Außenministeriums wurde an verbündete Nationen verschickt, wie das Wall Street Journal berichtet.

Die Reaktion der Verbündeten steht jedoch noch aus. Die wirtschaftlichen Folgen des Konflikts sind bereits jetzt spürbar. Der Benzinpreis in den USA stieg diese Woche auf ein mehrjähriges Rekordniveau, wobei besonders die industriell geprägten Bundesstaaten Michigan und Ohio betroffen sind. Experten prognostizieren, dass der nationale Durchschnittspreis für eine Gallone Benzin bald die 5-Dollar-Marke überschreiten könnte.

Trump bezeichnet die Preisanstiege zwar als temporär, doch mit der Annäherung der Parlamentswahlen im November wird es für seine Regierung immer schwieriger, die negativen Auswirkungen zu bagatellisieren. Auch auf der diplomatischen Ebene bereitet der Konflikt Trump Kopfzerbrechen. In zwei Wochen plant er einen Besuch in China, wo er von Präsident Xi Jinping eingeladen wurde. Da Peking stark von iranischen Energielieferungen abhängig ist, hat China bereits die Freigabe der Straße von Hormus gefordert.

Sollte Trump an der Blockade festhalten, könnte dies zu einem diplomatischen Desaster führen und seinen Besuch in China überschatten. Gleichzeitig wird bekannt, dass der iranische Revolutionsführer schwer verletzt ist und seine Macht an die Generäle der Revolutionsgardisten delegiert hat. Sein Zustand soll so kritisch sein, dass er ein Bein verloren hat und sein Gesicht schwer entstellt ist. Diese Entwicklung könnte die innenpolitische Situation im Iran weiter destabilisieren.

Trump hat bereits fünf selbst gesetzte Ultimaten verstreichen lassen, was einige Beobachter als strategische Taktik deuten, während andere darin ein kolossales Versagen sehen. Die Frage bleibt, ob der US-Präsident noch in der Lage ist, eine diplomatische Lösung zu finden, oder ob der Konflikt weiter eskalieren wird





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