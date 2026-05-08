USA und Iran: Waffenruhe auf harte Probe gestellt – neue Angriffe in der Straße von Hormus

Nach iranischen Angriffen auf US-Schiffe hat das US-Militär mit Vergeltungsschlägen reagiert. Die fragile Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran steht erneut unter Druck, während die Spannungen in der strategisch wichtigen Straße von Hormus eskalieren.

Die fragile Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran steht erneut auf dem Prüfstand. Nach Angriffen des Iran auf drei US-Zerstörer in der Straße von Hormus hat das US- Militär mit gezielten Vergeltungsschlägen gegen iranische Ziele reagiert.

Das US-Regionalkommando Centcom teilte auf der Plattform X mit, dass die Angriffe als Selbstverteidigung erfolgt seien, nachdem iranische Streitkräfte Raketen, Drohnen und kleine Boote gegen die US-Schiffe eingesetzt hatten. Die USA betonten, keine Eskalation anzustreben, aber die eigenen Truppen schützen zu müssen. Gleichzeitig warf das iranische Militär den USA vor, die Waffenruhe verletzt zu haben, die seit etwa einem Monat gilt.

Der Iran behauptete, ein US-Angriff auf einen iranischen Öltanker und Luftangriffe auf zivile Gebiete entlang der Küste sowie auf der Insel Gheschm hätten stattgefunden. Die Vereinigten Arabischen Emirate meldeten kurz darauf neue iranische Angriffe, die von der Luftverteidigung abgewehrt wurden. Die Spannungen in der strategisch wichtigen Straße von Hormus, durch die ein Großteil des weltweiten Öl- und Flüssiggas-Exports verläuft, haben sich damit weiter verschärft.

Der Iran blockiert die Schifffahrt in der Passage seit Kriegsbeginn durch Angriffe und Drohungen, während die USA eine Blockade für Schiffe verhängt haben, die iranische Häfen ansteuern. Trotz der jüngsten Vorfälle betonte US-Präsident Trump, die Waffenruhe gelte weiterhin. Er forderte den Iran jedoch erneut auf, schnell eine Friedensvereinbarung zu unterzeichnen, und drohte mit noch härteren Militäraktion, falls dies nicht geschehe. Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social, der Iran werde von „Wahnsinnigen“ geführt und könne nicht über Atomwaffen verfügen.

Er behauptete, die US-Streitkräfte hätten den iranischen Angreifern schweren Schaden zugefügt, darunter gesunkene Boote und abgeschossene Raketen und Drohnen. Die US-Schiffe würden sich nun wieder der Blockade gegen den Iran anschließen. Während Trump die Angriffe als „kleine, spielerische Ohrfeige“ bezeichnete, deutete er gleichzeitig an, dass ein Ende der Waffenruhe zu massiven Bombardements führen könnte. Zuletzt schien eine Einigung über ein Ende des Konflikts näherzurücken, doch die jüngsten Entwicklungen werfen neue Fragen über die Zukunft der Verhandlungen auf





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