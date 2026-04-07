USA und Iran vereinbaren zweiwöchige Waffenruhe: Hormus-Straße wird geöffnet

Kurz vor Ablauf eines US-Ultimatums haben sich die USA und der Iran auf eine zweiwöchige Waffenruhe geeinigt. Der Iran öffnet im Gegenzug die Straße von Hormus.

Der Iran und die USA haben sich auf eine zweiwöchige Waffenruhe geeinigt. Diese Vereinbarung, die kurz vor Ablauf eines von Donald Trump gesetzten Ultimatums zustande kam, sieht vor, dass der Iran während dieser Zeit die strategisch wichtige Straße von Hormus öffnet. Trump hatte zuvor mit massiven Angriffen auf iranische Infrastruktur gedroht, sollte Teheran nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt einlenken.

Die Öffnung der Straße von Hormus ist von entscheidender Bedeutung für den globalen Ölhandel, und die Zusicherung eines sicheren Durchgangs für Öltanker ist ein wichtiger Schritt zur Deeskalation der Spannungen in der Region. Die iranische Regierung hat sich bereit erklärt, diese Bedingung zu erfüllen und hat einen 10-Punkte-Vorschlag an die USA übermittelt, den Trump als Basis für weitere Verhandlungen betrachtet.\Die Entscheidung, eine Waffenruhe einzugehen, kam überraschend, insbesondere angesichts der vorherigen Rhetorik und der militärischen Drohungen. Trump begründete die Entscheidung mit einer Intervention Pakistans, namentlich durch Premierminister Shehbaz Sharif und Armechef Asim Munir, die ihn gebeten hatten, die geplanten Angriffe zu verschieben. Darüber hinaus betonte Trump, dass der vom Iran vorgelegte 10-Punkte-Vorschlag eine solide Grundlage für zukünftige Verhandlungen darstelle. In einer Stellungnahme erklärte er, dass nahezu alle strittigen Punkte zwischen den beiden Ländern bereits geklärt seien. Die Waffenruhe soll nun genutzt werden, um ein umfassendes Abkommen zu erarbeiten und die Beziehungen zwischen den beiden Ländern nachhaltig zu verbessern. Die konkreten Details der Vereinbarung, einschließlich der Überwachung der Waffenruhe und der spezifischen Bedingungen für die Öffnung der Straße von Hormus, werden in den kommenden Tagen ausgearbeitet.\Die Vereinbarung zur Waffenruhe stellt einen vorläufigen Erfolg der diplomatischen Bemühungen dar und bietet eine Chance, die Eskalation der Krise zu verhindern. Die Öffnung der Straße von Hormus und die Bereitstellung eines sicheren Durchgangs für Öltanker sind entscheidende Faktoren für die globale Energiesicherheit. Die kommenden zwei Wochen werden entscheidend sein, um die verbleibenden Differenzen auszuräumen und einen dauerhaften Frieden in der Region zu sichern. Experten weisen darauf hin, dass die Einigung zwar einen positiven Schritt darstellt, die zugrunde liegenden Spannungen und Konflikte jedoch weiterhin bestehen. Die internationalen Beobachter werden die Entwicklung der Situation genau verfolgen, um sicherzustellen, dass die Waffenruhe eingehalten wird und die Verhandlungen zu einem nachhaltigen Ergebnis führen





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