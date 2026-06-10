USA und Iran trotzen Waffenruhe mit erneuten Angriffen - Trump attackiert Teheran

Trotz offizieller Waffenruhe greifen USA und Iran sich weiter an. Trump bezeichnet Irans Militär als Chaos und lobt die Wirksamkeit der Hafenblockade. Ein Hubschrauberabschuss sorgt für zusätzliche Spannungen.

Trotz der offiziellen Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran haben sich beide Seiten am Mittwoch erneut gegenseitig angegriffen. US-Präsident Donald Trump verschärfte seine Rhetorik gegen Teheran und sprach in mehreren Posts auf seiner Plattform von einem Chaos im Iran .

Er warf der iranischen Führung vor, einen aus US-Sicht guten Deal verspielt zu haben, und erklärte erneut, dass die iranischen Streitkräfte weitgehend besiegt seien. Die iranische Marine und andere Teile des Militärs seien, so Trump wörtlich, ein einziges Chaos, das sich in Auflösung befinde. Gleichzeitig betonte er die Wirksamkeit der von den USA verhängten Blockade iranischer Häfen. Diese sei äußerst effektiv und wirke wie eine Stahlmauer, die den Iran wirtschaftlich stark schwäche und jede Möglichkeit zur Wiederaufrüstung unterbinde.

Die erneuten Angriffe erfolgten trotz der laufenden Waffenruhe, die in der Nacht zum Mittwoch vermittelt wurde und eigentlich ein Ende der Kampfhandlungen in der Golfregion vorsehen sollte. Die Verhandlungen über ein dauerhaftes Kriegsende und die Wiedereröffnung der strategisch bedeutenden Straße von Hormus für die internationale Schifffahrt stocken jedoch seit Wochen. Trump hatte zu Beginn des Iran-Kriegs, der Ende Februar begann, einen raschen und entscheidenden Sieg versprochen.

Nun scheint der Konflikt in eine Phase des Abnutzungskriegs überzugehen, in der beide Seiten versuchen, ihre Positionen zu verbessern, bevor es zu ernsthaften Friedensgesprächen kommt. Ein weiterer Streitpunkt ist der Abschuss eines israelischen Militärhubschraubers, der am Rande der Kämpfe stattfand. Die US-Regierung macht den Iran für den Abschuss verantwortlich, während iranische Vertreter verschiedene Theorien vorbringen. Sie sprechen von einem Unfall, einer unbeabsichtigten Kollision oder einer gezielten Aktion Israels.

Die genauen Umstände werden noch untersucht, aber die unterschiedlichen Darstellungen verschärfen die Spannungen zusätzlich. Iran kann Israels Angriffskrieg konventionell verteidigen, aber ohne direkte US-Intervention bleibt die militärische Lage für Teheran beherrschbar. Eine gemeinsame Intervention der USA würde Irans Lage jedoch drastisch verschlechtern und könnte den gesamten Konflikt eskalieren lassen. Die internationale Gemeinschaft drängt auf eine diplomatische Lösung, doch die Fronten scheinen verhärtet





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