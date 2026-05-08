USA und Iran eskalieren erneut – Waffenruhe auf dem Prüfstand

Nach iranischen Angriffen auf US-Zerstörer in der Straße von Hormuz hat das US-Militär mit Vergeltungsschlägen reagiert. Die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran wird erneut auf eine harte Probe gestellt, während beide Seiten sich gegenseitig vorwerfen, die fragile Vereinbarung verletzt zu haben. US-Präsident Donald Trump fordert den Iran erneut auf, schnell eine Friedensvereinbarung zu unterzeichnen, während die Spannungen in der Region weiterhin hoch bleiben.

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran eskalieren erneut, nachdem beide Seiten sich gegenseitig angegriffen haben. Das US-Militär bestätigte am Freitag, dass es als Vergeltung für iranische Angriffe auf drei US-Zerstörer in der Straße von Hormuz Ziele in der Islamischen Republik angegriffen hat.

Das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando der US-Streitkräfte (Centcom) teilte auf der Plattform X mit, dass die US-Streitkräfte unprovozierte iranische Angriffe abgewehrt und mit Schlägen zur Selbstverteidigung reagiert hätten. Laut Centcom feuerte das iranische Militär mehrere Raketen ab und setzte Drohnen sowie kleine Boote ein, als die drei US-Schiffe die Meerenge passierten. Es seien jedoch keine US-Einheiten getroffen worden. Das US-Militär habe die Bedrohungen neutralisiert und iranische Militäreinrichtungen angegriffen, ohne eine weitere Eskalation anzustreben, aber die US-Streitkräfte zu schützen.

Der Iran warf den USA vor, die ohnehin fragile Waffenruhe verletzt zu haben, die US-Präsident Donald Trump zuletzt einseitig auf unbestimmte Zeit verlängert hatte. Das iranische Hauptquartier Khatam al-Anbiya behauptete, das US-Militär habe einen iranischen Öltanker angegriffen, der von den Küstengewässern Irans in Richtung Straße von Hormuz unterwegs gewesen sei.

Zudem warf das iranische Militär den USA vor, mit Unterstützung regionaler Länder Luftangriffe auf zivile Gebiete entlang der Küste und auf der in der Straße von Hormuz gelegenen Insel Qeshm durchgeführt zu haben. Die iranischen Streitkräfte hätten umgehend reagiert und US-Militärschiffe östlich der Straße von Hormuz angegriffen. Am frühen Freitagmorgen meldeten die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) neue Angriffe. Die Luftverteidigung wehre derzeit Raketen- und Drohnenangriffe aus dem Iran ab, teilte das Verteidigungsministerium mit.

Die VAE waren am Montag und Dienstag erstmals seit Beginn der Waffenruhe vor rund vier Wochen wieder angegriffen worden. Die iranischen Streitkräfte hatten ihren Angriff als Reaktion auf eine US-Initiative zur Öffnung der blockierten Straße von Hormuz bezeichnet, die Trump dann am Dienstag wieder aussetzte. US-Präsident Donald Trump forderte den Iran nach den Schlägen auf iranische Ziele erneut unter Drohungen auf, schnell eine Friedensvereinbarung zu unterzeichnen.

Trump hatte sich zuletzt optimistisch gezeigt, dass bald eine Einigung mit der Führung in Teheran erreicht werden könnte, um den Krieg zu beenden. In einem Telefoninterview mit einem Sender sagte Trump, die Waffenruhe laufe und gelte. Die Angriffe auf den Iran verglich er mit einer kleinen, spielerischen Ohrfeige. Vor Journalisten sagte Trump wenig später, es werde offensichtlich sein, wenn die Waffenruhe nicht mehr gelte.

Dann würde aus dem Iran viel Rauch aufsteigen – eine Anspielung auf ein bereits mehrfach von Trump angedrohtes massives Bombardement. Die Gespräche zwischen den USA und dem Iran laufen weiterhin, und Trump hatte gesagt, die Gespräche liefen sehr gut, er halte einen Deal in den kommenden Tagen für möglich. Der Iran hatte allerdings Berichte über eine bevorstehende Einigung als überzogen zurückgewiesen. Ein US-Verhandlungsvorschlag werde geprüft, hiess es.

Man werde den pakistanischen Vermittlern eine Antwort dazu übergeben. Derzeit wartet das Weiße Haus laut Medienberichten auf eine Reaktion Irans auf eine einseitige Absichtserklärung mit 14 Punkten. Ziel ist es dabei unter anderem, einen Rahmen für zunächst 30 Tage dauernde Verhandlungen zu schaffen, um den Krieg zu beenden. Diskutiert werden demnach auch eine Lockerung von US-Sanktionen sowie Vereinbarungen zur Zukunft der Straße von Hormuz.

Zudem soll eine Grundlage für Verhandlungen über Irans umstrittenes Atomprogramm geschaffen werden. Die Insel Qeshm, die größte Insel in der Straße von Hormuz, ist ein strategisch wichtiger Punkt in der Region. Die jüngsten Vorfälle zeigen, dass die Spannungen zwischen den USA und dem Iran weiterhin hoch sind und die Waffenruhe auf eine neue Probe gestellt wird





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