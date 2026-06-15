USA und Iran einigen sich auf vorläufiges Rahmenabkommen zur Beendigung der Kriegshandlungen

Die USA und der Iran haben unter pakistanischer Vermittlung ein vorläufiges Abkommen zur sofortigen Waffenruhe und Wiederöffnung der Strait of Hormuz erzielt. Die Einigung, die in Genf finalisiert werden soll, sieht die Aufhebung der US-Seeblockade gegen Iran im Austausch für das iranische Zugeständnis vor. Experten warnen jedoch, dass die schwierigsten Fragen, wie das Atomprogramm, weiterhin ungelöst sind und eine dauerhafte Lösung ausstehen.

Nach wochenlangen, intensiven Verhandlungen unter der Vermittlung Pakistans haben die Vereinigten Staaten und der Iran ein vorläufiges Rahmenabkommen zur Beendigung der militärischen Feindseligkeiten erreicht. Diese Einigung, die am 80.

Geburtstag von US-Präsident Donald Trump bekannt gegeben wurde, sieht die sofortige und definitive Einstellung aller Militäroperationen an allen Fronten vor, einschließlich des Konflikts zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon. Zentraler Bestandteil des Abkommens ist die geplante Wiederöffnung der strategisch äußerst wichtigen Meerenge Strait of Hormuz für die internationale Schifffahrt. Diese soll nach der für Freitag in Genf geplanten Unterzeichnung des finalen Dokuments erfolgen, wobei zunächst Minenräumarbeiten als notwendig erachtet werden.

Als unmittelbare Gegenleistung für das iranische Zugeständnis ordnete Präsident Trump die umgehende Aufhebung der von den USA verhängten Seeblockade iranischer Häfen an, die Teheran zuvor von wichtigen Einnahmen aus dem Ölexport abgeschnitten hatte. Die Nachricht von der grundsätzlichen Verständigung löste ein deutliches Nachgeben der zuvor massiv gestiegenen Ölpreise sowie positive Reaktionen an den作为aktienmärkten in Asien aus.

Die US-Regierung kündigte an, bei der Unterzeichnungszeremonie in der Schweiz auf höchster Ebene vertreten zu sein, wobei sowohl Vizeprääsident JD Vance als auch möglicherweise Präsident Trump selbst anreisen könnten. Allerdings gilt eine Reise Trumps aufgrund seiner bereits geplanten Teilnahme am G7-Gipfeltreffen in der Nähe von Genf als wahrscheinlicher. Über die konkrete Delegation des Iran wurde noch keine Angabe gemacht, wobei politische Beobachter von einer Führungsrolle des Parlamentspräsidenten und Chefunterhändlers Mohammed Bagher Ghalibaf oder von Außenminister Abbas Araghchi ausgehen.

Unabhängig von dieser vorläufigen Waffenruhe betonen Experten, dass das Rahmenabkommen lediglich einen ersten Schritt in einem langwierigen diplomatischen Prozess darstellt und die komplexesten und grundlegenden Streitfragen weiterhin ungelöst sind. Dazu gehören nach einhelliger Meinung das iranische Atomprogramm, das regionale Netzwerk iranischer Verbündeter (Proxy-Kräfte) sowie der Umfang und die Fähigkeiten des iranischen Raketen- und Drohnenarsenals. Diese Themen sollen in nachfolgenden Verhandlungen adressiert werden.

Europäische Partner, insbesondere die Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien, begrüßten die Einigung und erklärten sich bereit, die Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs in der Strait of Hormuz aktiv zu unterstützen, auch durch eine unabhängige, defensiv ausgerichtete Mission zur Handelssicherung und Minenräumung. Trotz der positiven development war der Deal kurz vor der offiziellen Verkündung noch einmal auf der Kippe gestanden, ausgelöst durch erneute gegenseitige Angriffe im israelisch-libanesischen Konflikt, was die Fragilität der gesamten Vereinbarung unterstreicht





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