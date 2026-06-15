USA und Iran einigen sich auf Rahmenabkommen zur Beendigung des Nahostkonflikts

Pakistan vermittelt: USA und Iran unterzeichnenangebliches Rahmenabkommen, das auch Ende der Kämpfe im Libanon vorsieht. Expertin Sara Hellmüller vom Geneva Graduate Institute analysiert die Details und Herausforderungen des Abkommens.

In der Nacht auf Montag verkündete Pakistans Ministerpräsident Shehbaz Sharif als Vermittler, dass die USA und der Iran ein Rahmenabkommen geschlossen haben, das den Krieg in Nahost beenden soll.

Laut Sharif umfasst das Abkommen auch ein Ende der Kämpfe Israels im Libanon. Das Abkommen soll am Freitag in Genf unterzeichnet werden. Danach solle die Strasse von Hormus wieder für den Schiffsverkehr geöffnet werden. Sara Hellmüller, Forschungsprofessorin am Geneva Graduate Institute, die zu Friedensverhandlungen forscht, ordnet die Verständigung zwischen den USA und dem Iran ein.

Sie war zuvor am Center for Security Studies der ETH und für die Schweizerische Friedensstiftung Swiss Peace tätig. SRF News fragt: Wie schätzen Sie dieses Rahmenabkommen ein? Hellmüller antwortet, es sei ein sehr wichtiger Schritt. Zwei Aspekte hätten dazu geführt: Erstens die schmerzhafte Pattsituation, in der sich die Kriegsparteien befinden - der Krieg sei wirtschaftlich, militärisch und politisch sehr teuer.

Zweitens die Frage, ob die Kriegsparteien einen politischen Ausweg sähen und ob eine verhandelte Lösung mehr bringe als den Krieg fortzusetzen. Die Alternativen seien nicht rosig. In einem ersten Schritt gehe es darum, Vertrauen aufzubauen. Dennoch sei es erst ein Rahmenabkommen, noch nichts in Stein gemeißelt.

Die eigentliche Arbeit beginne erst nach der Unterzeichnung, wenn substanziellere Verhandlungen stattfinden könnten. Was brauche es jetzt? Verhandlungen für eine politische Lösung, aber zunächst Vertrauensbildung. Frühere Verhandlungen hätten zu Waffenruhen geführt, die immer wieder gebrochen wurden.

Konkret brauche es die Einhaltung der Waffenruhe, nicht nur zwischen den USA und dem Iran. US-Präsident Trump habe Israel zum Ende der Kriegshandlungen im Libanon aufgerufen, was zentral sei, weil der Iran die Geschehnisse im Libanon stets als Teil der Verhandlungen betrachtet habe. Ein wichtiger Stolperstein sei, ob Israel die Kämpfe im Südlibanon und im restlichen Land einstellen werde.

Zudem könne die Hisbollah als Störfaktor auftreten, wenn sie weitere Angriffe verübe. Zur Rolle von Zeitdruck sagt Hellmüller, Zeitdruck könne in Verhandlungen essenziell sein, weil im Krieg jeden Tag Menschen stürben. Je schneller ein Abkommen unterzeichnet werde, desto besser. Studien zeigten aber, dass Druck oft zu schnelleren Abkommen führe, diese aber manchmal weniger lang hielten.

Dies sei eines der wichtigsten Dilemmata in Friedensverhandlungen. Militärisch seien die USA immer überlegen gewesen, aber der Iran habe sich viel besser geschlagen als zunächst angenommen. Nun stelle sich die Frage, ob dieses Rahmenabkommen ein Sieg für Donald Trump sei oder nicht. Woran misst man in solchen Konflikten, wer gewonnen oder verloren hat?

Rein militärisch gebe es eine gewisse Tendenz, doch Hellmüller betont, aus ihrer Sicht gebe es im Krieg eigentlich nur Verlierer - vor allem die betroffenen Bevölkerungen im Iran, im Libanon, in Israel und in der weiteren Region. Selbst wenn eine Partei militärisch gewinne, brauche es immer eine politische Lösung. Militärische Kapitulationen seien selten, und auch dann müssten Verhandlungen die Konfliktparteien auf eine friedvollere Zukunft vorbereiten. Das Interview führte Vanessa Ledergerber.

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