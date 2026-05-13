Die USA und China streiten sich um die Strasse von Hormus, eine wichtige Verkehrsroute für Öl und Gas. Marco Rubio, Außenminister der USA, hofft auf Unterstützung aus China, um die Situation zu lösen. China hat mehrere Gründe, warum es an einer Lösung der Situation in der Meerenge interessiert ist, wie Rubio betont hat. Gleichzeitig hat Chinas Wirtschaft Exportorientierung und leidet unter den weltweiten wirtschaftlichen Belastungen durch die Krise in der Meerenge, da andere Länder in der Folge weniger chinesische Produkte kaufen würden.

Die USA setzen nach Aussagen von Aussenminister Marco Rubio zur Lösung der festgefahrenen Situation rund um die Strasse von Hormus auf Unterstützung aus China . Marco Rubio sagte dem Sender Fox News an Bord der Air Force One auf dem Weg nach China , dass die Chinesen aus mehreren Gründen ein Interesse an einer Lösung der Situation in der aktuell weitgehend unpassierbaren Meerenge haben.

So sähen chinesische Schiffe aktuell im Persischen Golf fest. Rubio verwies zudem darauf, dass Chinas Wirtschaft exportorientiert sei und unter den weltweiten wirtschaftlichen Belastungen durch die Krise in der Meerenge leide, da andere Länder in der Folge weniger chinesische Produkte kaufen würden. Marco Rubio sagte, dass Chinas Unterstützung "hilfreich" sein könne, und US-Präsident Donald Trump antwortete vor seinem Abflug nach China, dass er im Iran überhaupt keine Hilfe brauchte.

In der für den globalen Öl- und Gasmarkt wichtigen Strasse von Hormus belastet seit längerem eine Art Pattsituation der Kriegsparteien die Durchfahrt, und die USA und China haben unterschiedliche Positionen in diesem Konflikt. China gehört zu den wichtigsten Partnerländern Teherans und fordert seit Beginn des Kriegs, die Durchfahrt in der Strasse von Hormus wieder zu gewährleisten





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