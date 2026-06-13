USA starten mit 4:1-Sieg gegen Paraguay in die Heim-WM 2026

Die USA haben ihr erstes WM-Spiel 2026 gegen Paraguay souverän mit 4:1 gewonnen. Vor 70.000 Zuschauern im Los-Angeles-Stadion legten sie den Grundstein in einer dominanten ersten Halbzeit.

Die USA haben ihr erstes Heimspiel an der Fussball -Weltmeisterschaft 2026 souverän gewonnen. Im Los-Angeles-Stadion in Inglewood bezwangen sie Paraguay mit 4:1. Vor rund 70.000 begeisterten Zuschauern zeigte die Mannschaft von Trainer Gregg Berhalter eine starke Vorstellung und setzte ein Ausrufezeichen für das Turnier.

Bereits in der 7. Minute brachte ein Eigentor von Damián Bobadilla die USA in Führung, nachdem ein Eckball von Christian Pulisic für Verwirrung in der paraguayischen Abwehr gesorgt hatte. Die frühe Führung gab den Gastgebern Sicherheit, und sie übernahmen sofort die Kontrolle über das Spiel. Die Offensive um Folarin Balogun und Giovanni Reyna kombinierte gefährlich und setzte die paraguayische Defensive immer wieder unter Druck.

In der 31. Minute erhöhte Balogun nach einem präzisen Pass von Weston McKennie auf 2:0, und noch vor der Pause traf der Stürmer erneut nach einer Ecke von Pulisic zum 3:0. Die erste Halbzeit war eine einzige Demonstration der Stärke der US-Boys, die den Gegner nach Belieben dominierten und kaum Chancen zuliessen. Nach dem Seitenwechsel liess die Intensität der USA etwas nach, was dem Spiel aber keinen Abbruch tat.

Paraguay versuchte, sich zu befreien, und kam in der 73. Minute durch den eingewechselten Mauricio zum Ehrentreffer, nachdem ein Abwehrfehler der Amerikaner ausgenutzt wurde. Dieser Treffer war jedoch nicht mehr als ein kleiner Stolperstein für die Gastgeber, die ihre Konzentration bewahrten und weiterhin nach vorne spielten. In der Schlussphase zementierten sie den Sieg endgültig: In der 98.

Minute vollendete Giovanni Reyna einen sehenswerten Spielzug. Der Mittelfeldspieler erhielt den Ball an der Strafraumgrenze, legte ihn sich auf den linken Fuss und zirkelte ihn unhaltbar für Torhüter Antony Silva in die linke Torecke. Diesem Tor gingen beeindruckende 26 Pässe voraus, die die Geduld und Spielkultur der amerikanischen Mannschaft unterstrichen. Der Treffer war der krönende Abschluss eines herausragenden Auftritts.

Die Offensive der USA präsentierte sich an diesem Abend überragend, während die Defensive nur selten gefordert war. Paraguay hingegen zeigte sich über weite Strecken überfordert und kassierte insgesamt vier Gelbe Karten, was die Nervosität der Südamerikaner widerspiegelte. Für die Soccer Boys ist es ein Traumstart in das Heimturnier, der Hoffnung auf eine tiefe Reise ins Turnier macht. Die Fans feierten die Mannschaft nach dem Abpfiff ausgiebig und zeigten sich zuversichtlich für die kommenden Gruppenspiele.

Mit diesem klaren Sieg haben die USA nicht nur drei Punkte geholt, sondern auch ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz gesendet. Die nächste Herausforderung wartet bereits in wenigen Tagen, wenn sie auf einen weiteren Gruppen Gegner treffen. Das Los-Angeles-Stadion, eines der modernsten Arenen der Welt, war bis auf den letzten Platz gefüllt und bot eine beeindruckende Kulisse. Die Stimmung war von Beginn an elektrisierend, angetrieben von den enthusiastischen US-Fans, die die Mannschaft lautstark unterstützten.

Bereits vor dem Spiel wurde mit einer Choreographie die Erwartungshaltung deutlich. Die Spieler liessen sich von der Atmosphäre tragen und zeigten von der ersten Minute an, dass sie gewillt waren, den Erwartungen gerecht zu werden. Die Taktik von Trainer Berhalter ging voll auf: Ein frühes Pressing und schnelles Umschalten brachte Paraguay immer wieder in Verlegenheit. Besonders die Aussenbahnen über Pulisic und Weah waren giftig.

Paraguay hingegen tat sich schwer, ins Spiel zu finden. Die Abwehr um Kapitän Gustavo Gómez wirkte unsortiert und leistete sich viele Aussetzer. Die Gelben Karten für Bobadilla, Almirón, Cubas und Gómez spiegelten die Frustration wider. Trainer Guillermo Barros Schelotto versuchte mit Einwechslungen in der zweiten Halbzeit noch einmal Akzente zu setzen, doch der Zug war bereits abgefahren.

Der Ehrentreffer von Mauricio war ein kleiner Trost, aber mehr nicht. Die USA verwalteten den Vorsprung souverän und hätten sogar noch höher gewinnen können, doch Torhüter Silva verhinderte mit einigen Paraden eine noch höhere Niederlage. Mit diesem Sieg übernimmt die USA die Tabellenführung in der Gruppe A, in der auch noch Italien und Südkorea spielen. Die nächste Partie gegen Südkorea wird ein weiterer Test für die Mannschaft sein, die nach dieser Leistung als Favorit für den Gruppensieg gilt.

Die Fans träumen bereits vom Achtelfinale und vielleicht mehr. Die Defensive wird jedoch noch ein Thema sein: Gegen stärkere Gegner müssen die Absprachen verbessert werden, da Paraguay einige Male gefährlich vors Tor kam. Dennoch überwiegt die Euphorie nach diesem gelungenen Start ins Turnier





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WM 2026 USA Paraguay Fussball Sieg

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fussball-WM 2026: Kanada geht auf Distanz zu den USAKanada freut sich auf die WM – und zeigt sich selbstbewusst

Read more »

Fussball-WM 2026: Kanada geht auf Distanz zu den USAKanada freut sich auf die WM – und zeigt sich selbstbewusst

Read more »

WM 2026: Paraguay-Star bricht an Pressekonferenz in Tränen ausDer Auftakt in die WM 2026 ist geglückt. Heute greifen mit Kanada und Bosnien-Herzegowina zwei Nati-Gegner ins Geschehen ein. Im Nau-Ticker bleibst du am Ball.

Read more »

USA starten mit 2:0-Sieg gegen Paraguay in Heim-WMDie USA gewinnen ihr Auftaktspiel der WM 2026 gegen Paraguay souverän mit 2:0. Ein Eigentor von Bobadilla und ein Treffer von Balogun besiegeln den Erfolg vor heimischem Publikum in Inglewood.

Read more »